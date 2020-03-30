Цены на жилье в Хабаровске взлетели на треть





Специалисты сервиса FarPost сообщают о росте цен в новостройках на 28% и 7% - на вторичном рынке. Основными причинами, как считают эксперты, стали ставки по программе «Дальневосточной ипотеки» и обвалившийся рубль.

Сегодня средняя стоимость 1 м² в строящемся доме составляет 79 235 рублей. На вторичке квадратный метр обойдется примерно в 82 500 рублей. Хабаровчане в основном рассматривают небольшие квартиры. Большинство желают приобрести однокомнатные и двухкомнатные. Повысился интерес горожан к «гостинкам». За год просмотр таких предложений возрос на 25%.

- Рынок недвижимости в Хабаровске мгновенно отреагировал на падение курса рубля. Так, за последние две недели цены на строящуюся недвижимость поднялись на 4%, а на вторичное жилье на 1,1%, – рассказала Елизавета Андреева, пресс-секретарь сайта FarPost.ru. – Интересная динамика цен по видам квартир: дорожает небольшое по квадратуре жилье. В марте «однушки» прибавили 1,1% к стоимости, а «гостинки» сразу 2,3%. Все остальные типы квартир показали прирост в районе 0,5%».

Желающих купить квартиру привлекает Центральный район города Хабаровска (47% пользователей рассматривают такие предложения), самый «не популярный» - Кировский район. Всего 19% пользователей интересуются покупкой жилья там.



