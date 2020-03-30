На что потратить бюджет решит народ

Секретарь партии «Единая Россия» Андрей Турчак призвал региональные отделении партии активно включаться в работу проекта по «национальному бюджетированию». Суть программы в том, что жители регионов наконец-то смогут самостоятельно принимать решения по благоустройству, начиная от строительства дорог, заканчивая реконструкцией парков и площадей. В регионах создадут специальные группы активистов. Их мнения будет приоритетными при планировании и распределении бюджета.

— Сейчас на рассмотрении Госдумы находится законопроект «Единой России» об инициативном бюджетировании — то, что называется «народный бюджет». Он получил поддержку Президента, и уже прошел первое чтение. Ко второму чтению мы вместе с регионами подготовили ряд поправок, — рассказал Андрей Турчак.

Стандарты «народного бюджетирования» будут одинаковы для всех субъектов РФ. Турчак добавил, что в партии планируют принять законопроект как можно быстрее.

Исполняющий полномочия Секретаря Хабаровского регионального отделения «Единой России» Максим Иванов уверен, что в Хабаровском крае система народного бюджетирования будет применяться успешно.

В регионе уже наработаны определенные практики. Например, ежегодный конкурс муниципальных грантов. В рамках конкурса граждане сами решают, на что нужно потратить бюджетные деньги — заасфальтировать участок дороги, обустроить парковку или тротуар, сделать ливневку, установить детскую или спортивную площадку.

В этом году фонд конкурса в Хабаровске составил 32 миллиона 810 тысяч рублей.

— Гранты на благоустройство предоставляются на условиях долевого финансирования с жителями и именно они принимают окончательное решение по применению этих средств. То есть в конечном итоге, все зависит от предпочтений самих люде, — сообщил Максим Иванов.

Региональные отделения партии вместе с депутатами-единороссами подготовили поправки ко второму чтению на основании существующих практик. Авторы законопроекта уверены, благодаря этому документ будет учитывать реальный опыт организации на местах принципов «народного бюджетирования».