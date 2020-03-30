Прощаться с усопшими хабаровчане пока могут на погостах

Ритуальные компании краевой столицы вступили в борьбу с COVID-19. Ограничения по массовым сборищам, теперь касаются и прощаний с усопшими. Об изменениях в сфере оказания ритуальных услуг рассказал начальник отдела организации деятельности общественных кладбищ городского управления ЖКХ Александр Нимчук.

По его словам, часть хабаровских похоронных фирм уже закрыли залы для проведения панихид, другие издали распоряжение об ограничении количества прощающихся. Стоит вопрос о полном закрытии муниципальных ритуальных залов.

— Залы очень большие, и иногда в них собирается более полусотни человек, чего допускать в нынешней эпидобстановке, конечно, нельзя. Чтобы избежать заражения коронавирусом, мы должны разобщать людей, даже в такие скорбные моменты, — рассказал Александр Петрович.

Возможность прощания с ушедшими в мир иной пока остается на городских погостах. Ограничить численность похоронных процессий на кладбищах сложно. Администрация города взывает к сознательности хабаровчан. Особенно власти обеспокоены приближением священных дней – Пасхой и Радоницей.

— Так как ситуация с распространением в городе вируса усложняется, настоятельно рекомендую всем горожанам в этом году воздержаться от визитов на погосты и помянуть своих усопших родных и близких дома, в узком кругу семьи. Пока распоряжения о полной блокировке кладбищ для посещения в эти дни нет, однако, оно вполне может появиться – в зависимости от того, каково будет положение дел с заболеваемостью коронавирусом. В любом случае, призываю всех не создавать ажиотажа на погостах – убраться на могилах и привести захоронения в порядок можно будет попозже, когда эпидемиологическая обстановка станет более благоприятно, — обратился к горожанам Александр Нимчук.

Если злосчастная пандемия унесет жизнь хабаровчанина, захоронение будет проходить по специальной процедуре. Будут приниматься меры для защиты обслуживающего персонала, тщательная санобработка инвентаря, катафалков и автобусов (она, кстати, ведется уже сейчас), захоронение будет осуществляться исключительно в закрытых гробах, обработанных снаружи обеззараживающими средствами.

— Будет ли это обязательная кремация или погребение традиционным способом, пока не скажу: на этот счет Роспотребнадзор должен будет дать дополнительные рекомендации, — добавил Александр Петрович.

Александр Нимчук еще раз призвал хабаровчан заботиться о своем здоровье и неукоснительно соблюдать домашний карантин.