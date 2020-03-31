Хабаровчане снова находят в почтовых ящиках подозрительные квитанции

Мы не раз уже рассказывали (и давно начали) о том, как нас побуждают выложить денежки за приборы индивидуального учета. Но повторение – мать учения. Поэтому опять. Тем более что читательница на днях поделилась с нашей рубрикой «Алло, редакция!» своей историей: «Здравствуйте! Прочитав вашу статью от 14.08.2018 по поводу подобных компаний решила поделиться копией».

Что скрывать, любой, кто вынимает из почтового ящика что-то предупреждающее от жилищно-коммунальным служб, сначала пугается, потом пытается разобраться, а далее варианта два: не разобрался – звонишь по указанным телефонам, разобрался – выкидываешь бумажку в мусор.

Расчет у тех, кто нам в почту такое рассовывает, конечно, на первых. Но давайте будем вторыми и начнем внимательно читать каждую строчку.

«Печать» с надписью: «Единая информационная служба Жилищно-коммунального хозяйства г. Хабаровск, тел…». Отсутствие обозначений об организационно-правовой форме службы вроде ООО или ИП, или МУП заставляет нас думать, что есть некая централизованная организация, которая и осуществляет поверки приборов учета.

Такой единой службы, да еще городской, в Хабаровске нет.

Штрих и QR-коды. Первый не читается, второй выдает собственно название «Единая информационная…». Пользы от этой информации – никакой, но вид солидный. Предупреждение. Само слово заставляет насторожиться и настроиться на то, что ты уже кому-то что-то должен. Что ты должен, написано в абзаце № 1: «пройти обязательную метрологическую поверку». И это правда. Неправда во фразе, выделенной жирным шрифтом: «истек срок поверки водосчетчика».

Это расчет на дурничка. Вот скажите, можете ли вы навскидку сказать, когда истекают сроки эксплуатации у установленных в квартиру ПУ? Назвать точную дату очередной поверки? Уверена, нет. А тут предупреждение. И птичка попадает в сети…

Между тем межповерочный интервал указывается:

— в техническом паспорте вашего счетчика,

— в квитанции на оплату потребляемого ресурса, которую присылает ресурсоснабжающая или управляющая компания,

— сохраняется в документах вышеперечисленных организаций, если счетчик был введен в эксплуатацию, а в квитанциях по какой-то причине таких данных нет.

ЕИСЖКХ к таким организациям не относится.

Указание срока, до которого вам необходимо вызвать контролера, – не что иное, как психологический прием, побуждающий заняться вопросом, а не откладывать его в долгий ящик. Иначе: смотри абзац три. К вам применят страшные санкции – исчисления расходов ресурса будут считать по нормативу. Ну, для начала загляните в свои квитанции, сравните показания. Не думаю, что они совпадают. На самом деле в приведенной таблице заключена лишь одна рекламная фраза о выгоде приобретателя счетчика. И, как ни странно, не всегда это соответствует действительности. Синяя печать делает бумажку похожей на официальный документ. Вглядитесь, что на ней написано по ободку: «Федеральный закон № 102 …», тогда как печати предприятий, как правило, содержат ИНН, адрес. То есть информацию, по которой организация легко определяется. Вычислить, кто есть кто в присланной читательницей бумаге, можно разве что по номеру телефона. Вот, к примеру, какая информация о нем записана в постановлении о прекращении производства по делу № 04-5/104 от 9.11.2017: «Указанный в рекламе номер телефона 20-20-51 побуждает потребителей обратиться для согласования даты и времени поверки приборов учета воды, именно к владельцу данного абонентского номера, следовательно, ИП <…>является лицом, в чьих интересах распространяется реклама, т.е. рекламодателем.

В Хабаровское УФАС России поступили пояснения ИП <…> о том, что предприниматель не ведет деятельность на территории г. Хабаровска. Между ИП <…> и ИП <…> заключен договор на оказание услуг центра обработки вызовов. Согласно п. 4.4. договора Заказчик (ИП <…>) несет ответственность за нарушение законодательства о рекламе и защите информации. В приложении № 4 к договору указан телефонный номер 8 (4212) 20-20-51, предоставленный Заказчику для оказания услуг call-центра.

Таким образом, ИП <…> не является рекламодателем, не совершал административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.3 КоАП РФ».

То есть никакой управы на эти бумаги нет, советуем использовать их по другому назначению.

Ирина Северцева