Избивший старика хабаровчанин оказался рецидивистом

В январе 84-летний хабаровчанин обратился за помощью в правоохранительные органы. Он рассказал, что снял деньги в банкомате и недалеко от продуктового магазина на улице Руднева его попытались ограбить. Неизвестный повалил пожилого мужчину на землю, несколько раз ударил и стал вырывать сумку. По счастливому стечению обстоятельств, крики пенсионера услышали прохожие и помогли отогнать злоумышленника.

Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения и показания свидетелей о внешности нападавшего. Это позволило установить личность фигуранта. Им оказался ранее судимый за различные имущественные преступлениям житель Краснофлотского района.

В процессе следствия оказалось, что фигурант причастен еще к двум кражам.

В гостях у случайных знакомых он похищал сотовые телефоны. Общая стоимость награбленного составила порядка 26 тысяч рублей. Один смартфон фигурант сдал в комиссионный магазин, оставшееся имущество продал приятелю. Похищенные телефоны изъяты сотрудниками полиции.

Злоумышленник свою вину признал в полном объеме, активно способствовал следствию. В настоящее время расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.158 «Кража», ч.3 ст.30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ч.2 ст.161 «Грабеж» Уголовного кодекса Российской Федерации, завершено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.