Отдельные тарифы для дистанционных покупок и доставки внедряют сервисы такси



Как бы цинично это не звучало, но порой именно кризис заставляет вынуждает менеджмент коммерческих предприятий мыслить креативно, придает импульс новым идеям и практические очертания давним амбициозным планам. Сегодня многие компании работают над развитием своих Интернет-служб. Так для операторов перевозок, спрос на услуги которых сократился в связи с самоизоляцией, крайне актуальной стала доставка различных товаров потребителям.

Специалисты сервиса заказа такси «Максим» сообщают, что разработали отдельные опции: «Курьер» и «Купим и привезем». Их стоимость сопоставима с ценой обычной поездки, а если посчитать, что пассажиру не придется заказывать такси по маршруту туда и обратно, получается даже выгодней.

Стоимость курьерской доставки до подъезда соответствует тарифу «Эконом». В пожеланиях можно попросить о доставке до двери, такой заказ будет на 30 рублей дороже.

«Купим и привезем» дороже «Эконома» на 100 рублей. Заказчик должен написать список товаров и банковским переводом отправить водителю деньги для их оплаты. После покупки водитель предъявит чек.

Директор по региональному развитию сервиса «Максим» Алексей Маркин, рассказал, что сегодня новые функции набирают популярность.

- Сейчас люди отправляют с водителями посылки, личные вещи, просят забрать еду из кафе. Самые популярные покупки - продукты, безрецептурные аптечные товары, какие-либо предметы первой необходимости. В дальнейшем, когда эпидемиологическая ситуация стабилизируется, тарифы останутся. Мы ожидаем, что они будут востребованы независимо от карантина, - сообщает Маркин.

Опция также пригодится, если нужно проявить заботу о родственниках. Заявку можно оформить не только на себя. В пожеланиях необходимо оставить телефон человека, для которого предназначается заказ.

В компании подчеркивают, что водители соблюдают меры профилактики, рекомендованные ВОЗ.