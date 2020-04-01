ЕАО самоизолировалась

Водителей с хабаровской пропиской не выпускают на выезде с моста через Амур.

Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн объявил о введении в регионе режима самоизоляции и карантина в Октябрьском районе. После того как подтвердились 3 случая заражения в области.