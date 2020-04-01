Top khv.md: Изолента

Обзор новостей «Молодого дальневосточника XXI век», вызвавших наибольший резонанс за последнюю неделю

Темы про коронавирус и самоизоляцию ожидаемо доминируют. Сразу две публикации, связанные с поездками чиновников за рубеж, вызвали обсуждение в интернет-аккаунтах нашей газеты. Первая называется «Губернатор взялся за Яца». Напомним содержание.

«Чиновникам в Хабаровском крае неуместно отдыхать в зарубежных странах в разгар пандемии коронавируса. В этом справедливо уверен губернатор региона Сергей Фургал. На совещании, посвященном противодействию распространения вируса, он подверг обструкции главу Хабаровского района Александра Яца за то, что тот поехал отдыхать во Вьетнам. Поездку сам Фургал ранее согласовал. Глава региона отметил, что по возвращении в Хабаровск главу района придется поместить на двухнедельный карантин».

iuliia.lyapunova «А я прочитала — взялся за яйца!»

veroni7828 «Ещё и больничный оплатят за отдых. Не жизнь, а сказка». s.sl66 «Пускай и остаётся там. Ему вьетнамские коммунисты будут рады». katerinagnetova «Думаю, он отпуск согласовал, а не за границу поездку». romankuznetsov27rus «@veroni7828 и время отпуска, и место отпуска, и способы связи, и вызов из отпуска, все это согласовано. Фур опять лжет». er_agentus «У нас клоун, а не губернатор. Сам разрешает, потом критикует подчинённых за их спиной. Не по-пацански это». behiyatrabbak «Какие претензии к губернатору? График отпусков согласовывается заранее. Туры тоже покупаются заранее. Когда согласовывал, ситуация не была еще такой острой».

Помимо Александра Яца под пристальное внимание СМИ попала сотрудница регионального министерства сельского хозяйства Алла Сорока. «Так, недавно в отпуск в Таиланд отправилась отдыхать начальник управления торговли краевого минсельхоза Алла Сорока. Как Алла Николаевна собирается работать в сфере торговли после возвращения из пораженной вирусом страны — непонятно. Особенно если учитывать, что торговля — сфера повышенного риска распространения COVID-19».

serega2016133 «Может, Яца ругают просто что он не из ЛДПР?» kostik_k_k_khv «Пусть там остаётся, если оставила Хабаровский край в такой тяжелый период». mikhail8016 «Не пускать их назад в Хабару, пусть дальше отдыхают за свой счёт».

Не хочу в карантин!

В заметке «Решение суда: принудительная госпитализация» мы рассказывали о хабаровчанке, которая контактировала с больным коронавирусной инфекцией и отказалась от карантина. Специалисты Роспотребнадзора обратились в суд, который постановил принудительно поместить женщину в медицинское учреждение до 30 марта при отсутствии клинических проявлений болезни и получении медицинским учреждением отрицательного анализа.

syuzanakim «Т.е. анализ отрицательный, симптомов нет, но ее принудительно поместили на карантин? Тогда вопрос: знаю даму которая на днях приехала из Таиланда. Живет обычной жизнью, гуляет по улице, общается с коллегами. Теперь все, с кем она общается, должны быть помещены на карантин согласно данному закону?)) А у нас всегда обязательно из крайности в крайность впадать?» kakobychnovsiootlich «Отказываются от госпитализации не потому, что плевать на остальных, а потому, что боятся что с работы выгонят из-за больничного, это только в сказках бывает, что деньги с неба падают. Да, больничный оплачивается, вот только такой суммой, что даже на неделю на продукты не хватит. Вот если бы карантин оплачивался как обычное рабочее время, тогда бы не было даже мысли его не соблюдать». m_20071974 «Блин, просто поражаюсь в какой стране живу. Чтоб её изолировать, нужно решение суда. А в Китае просто ловили на улицах, в машину пихали и увозили в изоляцию». nataliakalinenko7602 «Судя по комментариям, у нас народ не понимает смысл слов «меры предосторожности» и «профилактика».

Андрей Канев