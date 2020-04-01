Гороскоп 1 - 8 апреля: Не время геройствовать

Карта недели – «На грани»

Становится все сложнее сдерживать свои эмоции, напряжение растет. Конфликты с близкими возникают буквально на пустом месте: они по доброте душевной пытаются помочь советом, вам же кажется, что советы только навредят. Однако постарайтесь проще относиться к критике, не расценивайте ее как зло, возможно, в навязчивом для вас ответе прозвучит что-то, что поможет взглянуть на вещи по-новому.

Овен – «Во внимании»

Вы получите вести, которые перевернут привычный уклад с ног на голову. Постарайтесь не пропадать, чаще проверять почту и оставаться на связи. Не стоит игнорировать письма, звонки, советы, предложения, в том числе неожиданные и оригинальные.

Телец – «Не начинай»

Как бы вам ни хотелось проявить инициативу, с этим лучше повременить. Думая, что открываете новую страницу, рискуете на всех парах помчаться в тупик, потратив и время, и силы понапрасну. Также не стоит отправляться в путь, неприятности застанут врасплох.

Близнецы – «Заимствуй»

Спокойствие, о котором вы мечтаете, уже близко. В вашем окружении становится все больше единомышленников, разделяющих вашу точку зрения. Самое время воспользоваться чужими гениальным мыслями. Обратите внимание – они ничуть не хуже ваших собственных.

Рак – «Враг в помощь»

Любая проявленная вами инициатива останется непонятой. К тому же кто-то из вашего близкого круга то и дело будет чинить препятствия, которые помешают реализовать задуманное. Но расстраиваться не стоит, благодаря недоброжелателям станет ясна причина ваших прошлых ошибок и неудач.

Лев – «Отбор»

Далеко не все запланированные вами события окажутся успешными, зато вы поймете окончательно, с кем стоит связываться в ближайшее время, а с кем нет. А после сможете наладить весьма выгодное сотрудничество с очень необычным человеком.

Дева – «Где же повод?»

Конфликты – вот что изрядно подпортит вам настроение. Колкие фразы, косые взгляды – от этого не уйти, но если вы сможете абстрагироваться, поймете, что ситуация на самом деле смешная. И поводов для войны нет.

Весы – «Остаться дома»

Совсем скоро дела наладятся. Чтобы обрести гармонию с собой, вам необходимо отложить принятие решений, дела, поездки хотя бы на неделю. Настойчивость и риск уместны лишь в делах, требующих скорейшего завершения. Не будут лишними меры предосторожности: усталость или досадная случайность могут изрядно подпортить начатое.

Скорпион – «Дела — в ящик»

Пришло время заняться делами, которые вы откладывали в долгий ящик. А вот от решения масштабных задач и новых проектов стоит отказаться, на то и другое вам может не хватить времени или энергии.

Стрелец – «По течению»

Не самое лучшее время для постановки цели: велика вероятность взяться за неподходящее для себя направление, выбрать не тех людей. Также остерегайтесь завязывать серьезный разговор, если вам не удастся прийти к общему мнению, он может стать последним.

Козерог – «Знаки повсюду»

Не самое лучшее время для дискуссий, если вы не готовы услышать здоровую критику. Любое препятствие лучше расценивать как знак: обстановка подталкивает к изменению планов, смене поведения и образа мышления.

Водолей – «Странности вокруг»

Будьте осторожнее, буквально на каждом шагу вас подстерегают нетипичные ситуации. Импульсивность может заставить вас суетиться и прикладывать ненужные усилия там, где все необходимое вам и так положено по закону.

Рыбы – «Другими путями»

Ситуация выходит из-под контроля. Один из путей, которым вы еще недавно успешно пользовались, будет закрыт, а оставленные ключи — совсем от другой двери. Чтобы найти подходящий замок, могут уйти годы, но вы в кратчайшие сроки сможете обернуть ситуацию себе на пользу.