Жениться будем без свидетелей

ЗАГСы Хабаровска перешили на особый режим работы. Как сообщает пресс-служба администрации краевого центра, зарегистрировать брак можно по предварительной записи, а вот праздничную церемонию провести не получится. Бракосочетание должно будет проходить без свидетелей.

Главным атрибутом станет не фата, а маска. Приходить в ЗАГС без средств индивидуальной защиты запрещено.

Процедура оформления следующая: специалисты принимают документы, делают в них отметки и возвращают обратно.

Стоит отметить, что только одна пара из 14 запланированных на регистрацию в эту пятницу согласилась отложить церемонию.

Работники учреждения уточняют, что регистрация разводов, рождения и смерти сейчас ведется в режиме предварительной записи – чтобы ограничить скопления людей в помещениях ЗАГСов и минимизировать их контакты.