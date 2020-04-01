Ситуация: Хабаровский край записали на май

Жители краевого центра сами учатся шить защитные маски - от коронавируса и прочих инфекционных напастей

Масок в аптеках сейчас не купишь, разобрали. Об этом свидетельствуют многочисленные короткие объявления: «Масок нет». Кстати, они оказались в дефиците еще в феврале.

Знакомая, которая обошла все ближайшие аптеки, позвонила на горячую линию Минздравнадзора. Телефон: 8-800-550-99-03. По нему принимаются обращения граждан по вопросам отсутствия защитных медицинских масок и противовирусных препаратов в аптечных организациях. Её не обрадовали. Просто уточнили: не болеет ли? Когда услышали отрицательный ответ, посоветовали сшить маски самой. Дескать, в Интернете можно найти кучу советов. И сообщили, что в Хабаровском крае маски появятся в аптеках и по доступной цене не раньше мая. Правда, когда точно начнутся поставки и в каком количестве, не уточнили. А пока - извините.

На сайте apteka.ru я насчитал без малого четыре десятка предложений. Маски медицинские защитные были на любой вкус. Вот только в правом углу, против каждой, пометка: «Товар отсутствует». А чуть ниже можно кликнуть: «Сообщить о поступлении».

Зато другие сайты предлагали множество совершенно доступных масок. Вот только… героев фильмов и мультиков, карнавальных, для глаз и тому подобных. Такие ни от какого вируса не спасут. Можно было еще заказать по «ненашенским» сайтам медицинские маски по завышенной цене. Видать, нахапали, а теперь пытаются нажиться на людской беде.

Впрочем, две мои соседки нашили масок и себе, и своей родне, поскольку руки из нужного места растут. Моя жена даже выкройку попросила. Вот только сейчас уже и с марлей напряг.

Кстати, знакомые медики давно уже грешат и на марлю, и на бинты, и на прочие необходимые им в работе материалы. Считают, что по всяким там тендерам им закупают все, что будет для бюджета дешевле.

Прихожу к выводу: прежде всего сам позаботься о себе и своих близких. Чехи вообще быстро решили проблему с масками, изъяв на границе гуманитарную помощь из КНР. Потом вроде как извинились, но маски так и не вернули. Вот тебе и Евросоюз: каждый сам за себя…

Одно радует: наш народ и не такое переживал. И смекалка, и руки пока на месте





Вадим Решетняк