Прощание с товарищем

Спасибо, Толя, за все, что ты сделал

В минувшую субботу скоропостижно скончался председатель комитета по печати в «ишаевском» правительстве Анатолий Севрюков. Ушел молодым, всего-то 61 года от роду.

Для журналистского сообщества это большая утрата. Вся его жизнь связана со СМИ. От корреспондента до главного редактора поднялся он в газете Нанайского района "Красное знамя".

Окончил заочно журналистику в ДВГУ. Много лет возглавлял краевой комитет печати. В последние годы работал в городской газете "Хабаровские вести". Он организовал дальневосточный фестиваль прессы "Новое время", который на рубеже 20 и 21 веков стал настоящим глотком чистого воздуха для всех журналистов региона.

И вот он ушел. Спасибо, Толя, за все, что ты сделал. Светлая память тебе!

Коллеги, друзья!





Прощание состоится сегодня, 2 апреля в ритуальном зале ККБ №2 в 14:00. В связи с сложной эпидемиологической обстановкой находиться в зале одновременно смогут не более 10 человек.