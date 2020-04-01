Сотрудники спасательных служб успокаивают хабаровчан

В крае начался пожароопасный период. Об обстановке на местах, о количестве пожаров в крае, о мерах противодействия огню рассказали Алексей Яковлев, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, и Сергей Бутин, начальник отдела охраны и защиты лесного фонда Управления лесами правительства Хабаровского края.

Специалисты заверили, что все соответствующие службы готовы к грядущим проблемам – свыше 12,5 тысячи человек, свыше 2 тысяч единиц техники, 38 воздушных судов, 9 пожарных поездов. И это не считая аэромобильных сил спасателей — 450 человек и 39 единиц техники, что могут быть использованы в качестве экстренной помощи.

«С начала пожароопасного сезона в Хабаровском крае зафиксировано уже 10 лесных пожаров на площади около трех тысяч гектаров», — отметил Алексей Яковлев. В реальности они природные — горели болота и сухая трава. Огнем было затронуто девять лесничеств. Сейчас осталось лишь два пожара в Солнечном районе общей площадью пять гектаров. Чаще всего причиной «большого огня» становится людская безответственность — пускают палы, а проконтролировать их не могут.

Алексей Яковлев заметил, что тушение пожаров — очень затратное мероприятие: «Час работы на пожаре специальной авиационной техники обходится в сумму порядка 1 миллиона рублей». Для вертолетов пожарной авиации час работы обойдется не намного дешевле — несколько сот тысяч рублей.

Сергей Бутин напомнил о простейших мерах пожарной безопасности для граждан. Уже сейчас следует убрать на своих территориях мусор, сухую траву, горючие материалы и легковоспламеняющиеся жидкости, сделать запас воды в бочках и иных емкостях. Владельцам участков вблизи лесов следует очистить территорию от сухих веток, создать или обновить минерализованную полосу.

Как сообщил Алексей Яковлев, по инициативе МЧС России было создано специальное мобильное приложение «Термические точки». Приложение в смартфонах позволит специалистам единых дежурно-диспетчерских служб, начальникам местных пожарно-спасательных гарнизонов и другим ответственным лицам в режиме реального времени со спутников получать информацию о термических аномалиях. Это даст возможность оперативно обнаруживать очаги возгораний, организовывать их тушение.

За прошедшие выходные дни пожарно-спасательные подразделения выезжали на тушение порядка 30 возгораний сухой растительности, из них больше половины в городе Хабаровске. Граждане! Палы происходят в населенных пунктах и их пригородах. Вы же сами, своими руками и создаете проблемы, от которых страдают хозяйственные постройки, дачные дома, гаражи. Последний рейд межведомственных сил — сотрудников пожарного надзора, прокуратуры Хабаровска и Хабаровского района, специалистов кадастровой службы на Большом Уссурийском острове выявил несанкционированные свалки, заросли сухостоя. С помощью геодезического оборудования все координаты участков фиксировались — для установления в дальнейшем собственников земель и привлечения их к ответственности.

Напоминаем, что нарушение требований пожарной безопасности может больно ударить по карману: для граждан — наложение административного штрафа в размере от 2 до 3 тысяч рублей; на должностных лиц — от 6 до 15 тысяч рублей; на юридических лиц — от 150 до 200 тысяч рублей. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, повлекут удвоение штрафных сумм. Будьте внимательны! «В минувшем году надзорными органами на физических лиц составлено более 1,5 тысячи протоколов об административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности», — подвел итоги Алексей Яковлев.

Эдуард Попов