Сунул, вынул и бежать: пассажирам оперативно замерят температуру

До недавнего времени контроль температуры пассажиров на вокзале Хабаровска осуществлялся только у отъезжающих пассажиров. Теперь проверять будут и прибывающих.

Мероприятия проводят медицинские работники и специалисты Роспотребнадзора. Температуру замеряют бесконтактными термометрами и тепловизорами. Под особым контролем пассажиры поездов дальнего следования, прибывающих из регионов с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Работники вокзала также проводят комплекс мер по дезинфекции. Каждые четыре часа, обрабатывают входные ручки, стойки касс, бюро информации. Очерчены линии безопасной дистанции, в залах ожидания раздвинуты кресла, закрыты комнаты отдыха, кафе и торговые точки