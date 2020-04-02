Северные районы Хабаровского края во время пандемии остались без продуктов

Для наполнения магазинов в Верхнебуреинском районе не хватало вагонов, а действующие стали задерживать. Продукты гнили, не доехав до товарных точек. Как только в пожарном порядке удалось наладить поставки в Верхнебуреинский район, вылезла похожая беда в нескольких поселках по совгаванской ветке.

Письма лично

Люди пишут послания губернатору в сети Инстаграм: «Сергей Иванович, у нас в Верхнебуреинском районе нет продуктов, проблема с железнодорожными вагонами, в Хабаровске шестичасовые очереди из машин на погрузку, почтово-багажные склады переполнены, на не до масок, нам бы молока и овощей». То есть, люди в отдаленных районах в период распространения инфекции не только остались без средств защиты, но и без еды. Почему? Железной дорогой грузы в Верхнебуреинский район возила частная компания. Непригодные вагоны запретили к эксплуатации и появился коллапс. Пришлось проводить экстренное совещание с РЖД и налаживать завоз элементарных вещей людям.

Ну, то есть, понятно, что ни о каких «стратегических» запасах в квартирах речи не идет. А они нужны, потому что затык может случиться в любой момент, и тогда — ЧП. Ладно, худо-бедно, с помощью Инстаграма людям удалось достучаться до краевой власти. Звучит немного странно, но об этом - чуть ниже. Пока же — еще раз о настоящей блокаде. Как только оживили Чегдомын и прилегающие поселки, выяснилось вдруг (!), что в похожей ситуации жители Санболи, поселка Дальневосточный, станции Литовко и Сельгона. Все — по совгаванской ветке. Опять всё то же — не до масок, нам бы еды. Вновь случилась межведомственная переписка под постом Фургала в Инстаграме и, вроде как, «груза на севера» пошли, то есть, люди какое-то время будут с едой. Не дико звучит, разве?

Я не зря употребил слово «блокада», потому что, если жители отдаленных районов в момент смертельной опасности остаются без продуктов и лекарств, а это и есть самая настоящая блокада.

Тут возникает сразу несколько серьезных вопросов. Почему без какого-либо надежного контроля со стороны краевой власти возят грузы северянам? Как только из цепи выпало самое слабое звено — частники-железнодорожники, так сразу ЧП. Можно ли было его предсказать и не допустить? Можно, если по-настоящему, надежно и без оговорок просчитывать схему завоза еды людям. Второе. Отчего все стало явным во время пандемии-эпидемии? А если бы не случился вирус, все шло бы своим ржавым чередом и люди сидели бы в ожидании чуда с Большой земли? Мы же все прекрасно понимаем сколько времени занимает переписка с чиновниками в мирное, спокойное время. Месяцы. И что, неделями писать гневные запросы Фургалу в соцсеть с фоточками «народного»? Вот тут как раз следует перейти ко второй части «марлезона» - почему Инстаграм?

Лайки и балалайки

Так уж стало заведено при Фургале, что быстро достучаться до губернатора можно только в Инстаграме, приюте блогеров, где куча мусорных постов, безумных фотографий, лайков-дизлайков. Сюда Сергей Иванович притащил все свои подконтрольные ведомства, чтобы те отвечали просителям. Ну, то есть, прямой контакт власти с людьми. А менее безумной площадки для общения с избирателями не нашлось? В крае ведь не все так замечательно с интернетом, да и пойди попробуй разберись в Инстраграме. Для старшего поколения — тот еще ад.

А если бы не было этой соцсети, оперативную информацию чиновники перестали бы получать? Вот есть огромная надстройка — вся наша краевая власть с ежегодными расходами в свою пользу в миллиарды рублей. Тут тебе за эти деньги и учет и контроль и решение проблем. Ну, по замыслу. Нет же, всё резко утекло в бесплатную соцсеть.

Значит ли это, что без Инстаграма теперь быстро помогать людям не получится и узнать про это невозможно? Выходит так. То есть, грош цена всем этим министерствам и прочим администрациям, если они не в курсе о творящемся в своей вотчине. Выходит, все новости мы все, включая чиновников, узнаем из аккаунта Фургала. Так себе схема управления, если честно. И все это напоминает огромную пожарную схему региона. Вон там и там горит, караул, бежим все туда тушить. Ах какой Фургал молодец, спас ( на самом деле нет). Полыхает.

Александр Безденежных