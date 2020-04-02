Действия властей Хабаровского края по борьбе с пандемией считают недостаточными

Мнение о том, что региональные власти ряда регионов, в том числе Хабаровского края, действуют не достаточно эффективно в борьбе c COVID-19, накануне высказал Заместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Евгений Ревенко, сообщают наши корреспонденты со ссылкой на Газета.ру.

Евгений Ревенко заявляет, что информация о мерах принимаемых для борьбы с пандемией, а также деятельности волонтерских штабов в регионах ежедневно поступает в интуационный центр «Единой России». Так, сообщения о ситуации, происходящей в ряде регионов депутат называет вопиющими.

«В Республике Коми сегодня сложилась вопиющая ситуация – подтверждены 54 случая заражения коронавирусом в одной больнице. Кроме всего прочего, в регионе дорожают продукты первой необходимости - гречка, сахар. Количество обращений граждан по этому вопросу заметно растет. Общественники просят власти Коми развернуть пункты обогрева для бездомных, которые физически не могут соблюдать режим самоизоляции», - написал Ревенко в социальных сетях.

Опасения депутата также вызывает положение дел в Архангельской области, Камчатском, а также Хабаровском крае.

«В частности, речь идет о недостаточном количестве дополнительных коечных мест, которые могут потребоваться в случае, если ситуация обострится. Судя по той информации, которую мы получаем, к властям не только Коми, Архангельской области и Камчатского края, но также и Краснодарского и Хабаровского краев есть серьезные вопросы - не должным образом организована работа по борьбе с распространением инфекции и оказанию помощи людям. Эти недостатки должны быть оперативно устранены. Речь идет о жизни и здоровье людей», - подчеркнул Ревенко, добавив, что будет ежедневно информировать сограждан о происходящем в регионах, и как партия на местах помогает людям справляться с пандемией.