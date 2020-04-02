В рейтинге везения вторые







В прошлом году в Дальневосточном федеральном округе 85 участников сорвали куш свыше 500 тысяч рублей.

Распространите лотерей посчитали кто сколько выиграл в ДФО в 2019 году и составили «Рейтинг везения»:

1. Приморский край – 1 321 025 билетов.

2. Хабаровский край – 1 064 877 билетов.

3. Сахалинская область – 578 154 билета.

4. Амурская область – 527 353 билета.

5. Республика Саха – 501 709 билетов.

Не смотря на вторую строчку в рейтинге везения, хабаровчане не вошли в пятерку тех, кто забрал самые крупные выигрыши.

Крупнейшие выигрыши в федеральном округе за 2019 год:

• 155 047 238 рублей – лотерея «Гослото «6 из 45», Сахалинская область;

• 10 095 435 рублей – лотерея «6 из 36», Приморский край;

• 7 124 224 рублей – лотерея «Гослото «5 из 35», Приморский край;

• 5 027 910 рублей – лотерея «12/24», Сахалинская область;

• 4 400 626 рублей – лотерея «Джокер», Приморский край.

Работники компании «Столото» отмечают, что большинство участников покупает лотерейные билеты ради развлечения. А крупный выигрыш – это приятный бонус, который усиливает положительные эмоции от покупки билета. Но главное, о чем свидетельствует лотерейная статистика – выиграть может каждый, вне зависимости от региона проживания.