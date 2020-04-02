Гордумой в Хабаровске руководит пьяница Сидоров?

Самый главный городской депутат, председатель думы Михаил Сидоров, судя по сообщениям СМИ, в прямом эфире признался в управлении машиной в нетрезвом виде

Сидоров!

В прошлом году на дорогах России по вине пьяных водителей погибли почти 4,5 тыс человек. Михаил Сидоров, возглавляющий ныне хабаровскую городскую думу, признался в прямом эфире «Комсомольской правды», что его ловили пьяным за рулем и даже лишали за это водительского удостоверения. Сидоров — член ЛДПР, он одна из ключевых властных фигур в городе, выше — шеф, губернатор Фургал, тоже «желто-синий». У либерал-демократов — большинство в обеих думах, краевой и городской.

Не секрет, что ЛДПР — партия эпатажа и резких заявлений. Всё ради популярности, популизм на грани фола. Мог ли Сидоров, устроив исповедь в прямом эфире, рассчитывать на резонанс? Конечно, это ведь партийная линия, или, говоря сетевым языком, шок-контент. Вот, мол, глядите, как громко и честно может говорить о себе народный избранник.

Давайте спросим у депутата Сидорова, есть ли в числе горожан, ради которых он типа старается, люди потерявшие близких в пьяных авариях? Наверняка есть. Что им скажет Сидоров? Я один из тех, кого поймали, а если бы не поймали, то... Могло ли это привести к трагедии? Да, вполне допускаю такую мысль. И, да, Михаил Сидоров по образованию юрист, работал в силовых структурах. Как вообще вяжется одно с другим: председатель гордумы, юрист, но замечен в пьянстве за рулем. И он будет радеть о горожанах, и он признан достойным и выбран в кресло депутата.

Значит ли это, что можно попасться, публично покаяться и дальше «творить законы»? А другим так можно? Наверняка у кого-то из его коллег есть предвыборный задел на будущее, типа «Пьяный за рулем — преступник». А зачем нам, простите, такое кино? И эти люди запрещают нам ковыряться в носу. Ну а если это его признание - пиар, тогда совсем нет слов, такое себе достижение, скажу я вам.

А еще Михаила Сидорова, когда он был директором краевой типографии, пытались привлечь к «административке» за невыплату зарплаты. В следующий раз, когда с вами не рассчитаются, знайте куда обращаться. В хабаровскую городскую думу, там «помогут», опыт есть. Выбрали себе мозоль, ага.

На одной волне

Вообще вся эта кухня от ЛДПР так себе движняк, со скандальцами. Фургал и его правительство из-за социальных проездных карт вступило в жесткий клинч с администрацией города. Ну а, поскольку, дума, та, что городская, тоже вся состоит из либерал-демократов, между мэром и думой началась «войнушка» ( цитирую одно из местных СМИ) с использованием разных ресурсов. Депутаты то там найдут «косяк» в мэрии, то там. Такая вот политика партии.

То есть, совместной, дружной работы у наших чиновников всех уровней и депутатов не случилось. Все погрязло в каких-то совершенно никчемных разборках, где заботы о благополучии горожан и жителей края ровно ноль. Все это тоже ради дешевого пиара, мол, мы пришли к власти и будем «наводить порядок», чего бы это не стоило. Скажу банальность, все это кино делается на наши с вами деньги.

Давайте на секунду отвлечемся от Сидорова, его старшего партийного товарища Фургала и помечтаем о приземленном. Например, стали депутаты городские настоящими депутатами и решили на сэкономленные деньги построить в городе три-четыре туалета. Чтобы и летом и зимой не бегать по углам. Слишком смелые мечты, правда? Нормальное - это не про нас. Пока из всех достижений - лишь пьянка за рулем.

Александр Безденежных