Как государство помогает бизнесу в условиях пандемии?

Вспышка массового заболевания коронавирусом нанесла сильный удар по малому и среднему предпринимательству. Чтобы помочь бизнесменам преодолеть тяжелую ситуацию, правительство РФ разработало и ввело ряд экстренных мер.

С 1 апреля снижены ставки страховых взносов до 15 % для субъектов МСП на сумму заработной платы, которая будет превышать МРОТ. На три месяца продлевается сдача налоговой отчетности по всем налогам, кроме НДС. Действует мораторий на плановые и внеплановые проверки по 294-ФЗ. Если к предпринимателю все же пришли с проверкой, он может обратиться с жалобой через «зеркальный реестр проверок» (https://smbn.ru/moratorium.htm) и в «Опору России» (opora@opora.ru), в том числе в региональные отделения. Если бизнесмен арендует государственное (муниципальное) имущество в рамках программ поддержки, ему положена отсрочка арендных платежей до конца года, а в 2021 г. он будет платить аренду равными частями. Обращаться за предоставлением отсрочки нужно к арендодателю. Такая мера действует в отношении федерального имущества, регионам дана рекомендация ввести отсрочку в отношении регионального имущества. Если предприниматель арендует помещение у частника, то он имеет право на отсрочку по договорам аренды на период действия режима повышенной готовности или ЧС. Он может обратиться к арендодателю и заключить допсоглашение (законопроект № 931192-7). Если у бизнесмена закончился срок действия лицензии, то, по решению правительства, он может продолжать работать без процедур продления лицензии. Введен 6-месячный мораторий на внешнее банкротство (по инициативе кредиторов). Банкротство возможно только по собственной инициативе бизнесмена. Правительством определены 9 наиболее пострадавших сфер. Если какое-либо предприятие к ним относится, то дополнительно положено: полугодовая отсрочка по всем налогам, кроме НДС и НДФЛ; для микропредприятий – дополнительно полугодовая отсрочка по уплате страховых взносов; реструктуризации кредитов на срок до 6 мес. Предприниматель может оплачивать только треть процентов, еще треть – банк, еще треть – государство. Причем часть процентов предпринимателя можно платить в конце срока - законопроект № 842224-7; специальная кредитная линия до 6 мес. под 0 % на неотложные нужды (выплату заработной платы). С 1 июля все субъекты РФ получат право вводить на своей территории специальный налоговый режим для самозанятых граждан. «Опора России» будет добиваться принятия соответствующих законов в каждом регионе.

«Эти меры приняты, предпринимателям нужно начинать максимально их использовать, - считает президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» А.Калинин. - В случае возникновения противодействия со стороны органов власти, банков в предоставлении причитающихся вам мер поддержки, обращайтесь за поддержкой в «Опору России». Учитывая сложную ситуацию в экономике для малого и среднего бизнеса, «Опора России» работает над вторым «пакетом» антикризисных мер. Уважаемые предприниматели, давайте будем помогать друг другу и выстоим в это непростое время!»