Дачная жизнь: Когда что-то пошло не так

Век живи, век учись – никуда не деться от народной мудрости. Во второй своей земледельческой пятилетке столкнулась с острой необходимостью пикировать томаты.

Не то чтобы не знала о процедуре. Знала, конечно. И в юности даже помогала старшим – мне доверяли наполнять грунтом новые стаканчики. Сама же старалась пикировки избегать, казалось, что она может повредить растениям.

Не так уж, замечу, была не права. Среди минусов процедуры называют следующие.

Высокая трудоемкость. Не один час придется потратить, чтобы рассадить мелкоту по отдельным «квартирам». А ну как, если глазки плохо видят да шея затекает? Тут выигрывают те, кто сеял семена в бумажные улитки: развернул и отделяй себе вместе с влажной бумагой. Но есть нюанс, о чем позже.

Увеличение финансовых расходов. Ну, вроде того, что приходится приобретать не только большую посадочную емкость, но и множество маленьких стаканчиков, а также субстрат для их наполнения. Данные заявления кажутся слишком надуманными, но именно такая причина – отсутствие нужного количества субстрата при посеве – поставила меня перед фактом: без пикировки в этом году не обойтись.

Реально же настораживают такие минусы, как: возможная передача вирусных заболеваний (хотя надеюсь, что сегодня у нас у всех сверхчистые руки), задержка рассады в развитии и выпад растений из-за некачественного проведения операции и неправильного ухода в послеоперационном периоде.

Но что делать, если не рассчитывала на такие дружные всходы томатов. Вот магазинные баклажаны с перцами сидят себе ровно, а помидорами со своего участка коллега просто озадачила.

Изучаю матчасть и понимаю, что не верно использовала терминологию. Ибо «пикировка» — не просто пересадка сеянцев на другое место раньше посадки на место окончательного развития, а еще и обрезание (прищипывание) главного, стержневого корня. Это нужно для того, чтобы получить большее развитие боковых корней. Нанесение травм не входит в планы, тем более что дополнительные корни у томатов можно получить другим способом, высаживая растения в грунт полулежа. Думаю, ограничусь простой перевалкой в более просторные емкости, стараясь максимально соблюсти условия.

Прежде чем пикировать рассаду, ее нужно полить и подождать, пока вся влага впитается. Так будет легче извлечь растение, не повредив хрупкие корни.

В новые емкости, а томату требуется объем около 500 мл, на ¾ засыпаем почвенную смесь, слегка уплотняем. Колышком, или карандашом, или обратной стороной ложки, или пальцем делаем углубление в почве. Подцепляем этим же инструментом сеянец. Помещаем в лунку так, чтобы верхний слой почвы доходил до первого уровня листочков. Длинный стебель над поверхностью почвы при пикировке мешает развитию придаточных корней. Исключение — капризная рассада перца, которая не любит чрезмерного заглубления.

Лунку засыпаем грунтом, примяв его у основания стебля.

Распикированные сеянцы обильно поливаем. На 3–5 дней им нужно обеспечить притенение и повышенную влажность воздуха. После того как пройдет адаптация, можно выставлять на подоконник, где много света.

Для лучшего роста пикированную рассаду можно полить раствором «Корневина» или его аналога, содержащего гормон гетероауксин.

Наблюдения огородников: рассада, помещенная в непрозрачные емкости, развивается лучше, чем в светопроницаемых. Хотя многие сегодня используют и полиэтиленовые «пеленки», и маленькие пакетики, все же надежней обернуть их черной бумагой

Выполнять процедуру можно в благоприятные дни для пикировки томатов, в апреле этого года можно, когда Луна будет находиться в знаках Тельца, Рака, Скорпиона, Весов, Козерога, Рыб. Это 2, 6, 7, 9-10,14-17, 21, 25, 27-29 числа.

Чтобы растения формировались правильно, интенсивно росли и не болели, для них делают подсвечивание (в случае нехватки естественного света), своевременно рыхлят и увлажняют почву. Кроме этого, овощные растения нуждаются в обработках против болезней, а также в периодических внесениях удобрений.

Интенсивность увлажнения зависит от погоды на улице. В солнечные дни поливают ежедневно. Когда пасмурно – раз в несколько дней. Воду используют комнатной температуры, предварительно отстоянную, без содержания хора.

Чтобы исключить засаливаемость почвы, иногда поливают так, чтобы вода полилась из дренажных отверстий.

Рыхление проводят после каждого полива, когда питательный субстрат немного просохнет. О том, что голодают, растения расскажут сами. Бледно-зелёные листья с яркими прожилками свидетельствуют о нехватке железа. Фиолетовый оттенок зелёной массы бывает от недостатка фосфора. Если рассада начала вянуть, возможно, ей не хватает азота. Но сначала стоит проверить на освещенность и температурный режим. Но с внесением удобрений торопиться не стоит. Пусть растения сначала пройдут период адаптации.

Чтобы предотвратить порчу сеянцев, через несколько часов после пикировки хорошо опрыскать рассаду разведённым «Эпином». Против поражения грибком растения обрабатывают йодистым калием. Первый раз процедуру проводят перед пикировкой, второй – через две недели. Для защиты от вредителей рассаду и грунт обрабатывают «Фитовермом» из расчёта, что на пол-литра воды необходимо развести одну ампулу препарата.

Если все сделано правильно, то можно говорить о плюсах пикировки. Это:

— получение более качественной рассады, способной обеспечить высокий урожай;

— устранение вытянутости подсемядольного колена растений за счет его заглубления в грунт;

— создание у растений мочковатой корневой системы, способной лучше обеспечить их питанием;

— создание сеянцам лучших условий в посевной емкости.

Удачных нам урожаев!

Ирина Северцева