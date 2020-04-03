Краевую столицу усиленно обезараживают



К дезинфекции приступили у железнодорожных ворот, чтобы обезопасить город от завоза вируса извне. Стены здания вокзала, ступени, поручни, скамейки, кустарники, чаши фонтанов подверглись хлорной обработке. Обработали хлоркой даже Ерофея Павловича Хабарова, вернее - памятник ему.

На санитарные процедуры ушла девятикубовая бочка раствора.

Начальник городского управления дорог и внешнего благоустройства Александр Шарабин рассказал о том, как выполняются поручения мэра Сергей Кравчука по обеззараживанью городского пространства. Он подчеркнул, что опасный для вирусов раствор здоровью граждан и животных не повредит.

- Обработку ведем хлорсодержащей жидкостью в концентрации, безопасной для людей, животных и растительности, но при этом убивающей инфекцию. Мы планомерно пойдем по объектам, пока не охватим все районы. Начнем с центра города – вокзалов, площадей, главных улиц: Муравьева-Амурского, Карла Маркса, Ленина, Серышева, Амурского и Уссурийского бульваров. Тех мест, где в отмечается наибольшее количество пешеходов, - сообщил Шарабарин.

Тротуары и бульвары будут очищать днем, так как механизированная обработка на таких объектах не возможна. А после захода солнца поливомоечные машины с антисептиком будут проходить по городским трассам. Уже сегодня ночью запланирован выезд пяти поливомоечных машин. Одна машина способна дезинфицировать четыре тысячи «квадратов» дорожного полотна.

Работы по обеззараживанию городских пространств и дорог будут вести в Хабаровске три муниципальных предприятия – «Южное», «Восток» и «Горзеленстрой» до полной нормализации эпидемиологической обстановки в Хабаровске.