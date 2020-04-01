Русская женской магии

В этих куклах - волшебство. Вроде и гладкое лицо, что ладонь, а тень промелькнет, и словно подмигнула кукла или тряпичной головой кивнула, да не просто так, а словно про тебя знает такой секрет, что ты сам держишь в самом потаенном уголке души.

То, что возле таких куколок полно детей, понятно. Как еще девочке бабскому ремеслу обучиться, если не нянькаться? А кукла-то не фабричная, не поточная, она - самодельная. Теплая, словно живая. Руки-то сами к ней тянутся. Да что девочки! Взрослые женщины идут вроде мимо, а глянут на куколок, остановятся, на секунду загрустят, а потом словно искра в глазах загорится, и вот оно, волшебство: это уже не взрослая унылая тетенька, а озорная девчонка!

Смотришь на этих куколок-мотанок, а от них жар, словно от человеческих тел. Колдовство, однако, магия.

- Меня бабушка с семи лет научила куклы делать, славянские народные куколки-мотанки. А фабричных, когда я была маленькая, у нас в продаже и не было. Я мотанками играла до 15 лет. Меня бабушка учила такие куклы делать, а ее учила ее бабушка, - рассказала Галина Петухова. - Я-то из Киренска Иркутской области. Предки по папиной линии - ссыльные поляки. Были среди первых переселенцев, плыли по реке Лене. Фамилия была у них Березовские. Когда добрались, основали деревню Березовка.

- Так это польские или русские мотанки?

- Славянские. Поляки тоже делали такие.

- Какую роль куклы играли в жизни славян, помимо того что были игрушками?

- Это обереги. Таких кукол существует более 180 видов. На каждый случай жизни – от рождения до смерти. На все – и замуж выйти, и ребенка родить, ребеночку маленькому дать поиграть, чтобы и день и ночь были хорошими, и на здоровье, и на богатство. Очень много разных значений.

- И в гроб положить?

- Нет. В гроб кукла не кладется. Кукла используется до самого конца, а потом передается следующему поколению. Мало что дошло до нас с тех давних, с языческих времен. Это все передается из поколения в поколение.

- Некоторые отрицают, но есть те, кто считает: генная память существует. Главное - ее разбудить.

- У меня она долго спала. Я в школе отработала 33 года учительницей начальных классов, потом пошла на пенсию. Дома все переделала, а что дальше делать? Решила заняться куколками.

- Что дает процесс изготовления кукол?

- Хорошее ощущение, что ты пользу приносишь людям. Куклы-то эти на самом деле работают. Я их просто делаю, а в них все значение вложили наши предки. Ничего не придумываю, уже все придумано до меня. Причем делаю я их с доброй душой. Ничего не нужно приговаривать или нашептывать, я просто их делаю, когда у меня хорошее настроение, когда на душе чисто и светло. И получается необыкновенная красота. Я, конечно, стараюсь делать аккуратно, чтобы не торчали нитки. Я очень люблю эти куклы, и они меня любят. Возьмёшь куклу в руки, а от нее какое-то тепло идет. Попробуйте, возьмите.

Рука было дернулась к кукле, а потом обратно, словно проснулся в душе пацан и ядовито прошипел: «Фу! Девчачье!». Кто сказал, что детство проходит, оно просто затаилось где-то там, в глубине личной искомости, чтобы в самый неподходящий момент заявить права на личность, умудренную и опытом, и годами. Преодолел с усилием это пацанство, взял куклу на руку, а она - как теплое перышко от невиданной птицы. А может, и виданной, но давно-давно, когда деревья были большими, а лужи теплыми и по колено.

- Это куколка на счастье. У нее маленькие ножки в красных сапожках. Она не шьется. Ни иголкой, ни ножницами такие кукол не касаются. Чтоб не поранить куклу, чтоб естество не нарушить. Только рвется ткань и стягивается. И вот эта куколка с поднятыми ручками, вот с такими ножками ведет хозяйку к счастью, чтобы она долго жила. Это куколка женского счастья, успеха и благополучия.

- Такие куколки должны быть у каждой российской женщины! Если бы было такое, не Россия была бы, а страна-рай! А почему у куколок нет ни глазок, ни рта?

- Чтоб в нее чужая душа не вселялась. Как говорят, кукла с чистым лицом. Я куклы делаю по канонам, ничего не нарушая. Как положено, завязываю узелки. Как придумали наши предки, так и делаю. Я считаю, что это моя миссия такая - нести куклы людям, чтобы они приносили им пользу, чтобы они помогали жить. Мои куклы живут и в Китае, и в Корее, и в Японии. Мастер-классы делаю. Всем нравится – и мальчишкам, и девчонкам. Мужчины очень любят куклу, которая называется подорожница. Ее кладут в сумочку или в бардачок машины.

Куклу-подорожницу

В путь с собой возьми.

Держит подорожница

Горсть родной земли.

Любящая женщина

Молится и ждет,

Пусть дорога дальняя

Радость принесет!

В куклу положена крупа, которая символизирует соль земли. Чтобы хозяйка и хозяин в дороге были сытыми, чтобы всегда водились деньги, чтобы дорога была недолгой, и чтобы потом благополучно вернулись домой.

- Какая кукла обязательно должна быть у женщины?

- Думаю, что Берегиня обязательно должна быть, чтобы охраняла и дом, и всю семью. Она приносит людям добро, убирает все негативное, плохое в доме. Когда счастье женщине? Когда в доме взаимопонимание, порядок, когда все друг друга любят.

- Берегиня, небось, женщин порой и приструнивает.

- Конечно! Берегиню ставят на уровень глаз. Допустим, приходит человек с дурными намерениями, с плохими мыслями. Глянул человек на куклу, а она его и обезоружила.

- А мужчине какую куклу?

- Спиридона-солнцеворота, который рулит жизнью и помогает принимать правильные решения мужчине. Самое главное, чтобы здоровье помогал сохранять, судьбу наладить.

- А для деток?

- Благополучница. А над колыбелями вешались куватки. Они простенькие. Дети ими играют, а они в это время их от дурного глаза защищают.

Как-то на одном мероприятии стоит рядом с моими куклами одна женщина, глаза слезами наполняются. Подходит ко мне и говорит: «Хочу особую куклу. Я пятнадцать лет замуж не могу выйти. Можно я куплю эту куклу?». Купила. Прошло время. В течение года как встретит, так спрашивает: «Ну, где же? Почему нет мужчины рядышком?». «Вы не переживайте, - я отвечала. – Он обязательно приедет. Он где-то рядом». Прошло время. Как-то подошла, обняла и говорит: «Какого хорошего мне мужа кукла привела! Такого хорошего!»

Не я это придумала, я просто делаю. Пусть наполовину и полячка, все равно я чувствую русские, славянские корни. Генная память есть! Я чувствую, как нужно куклы делать. Кое-что знала, кое-что подсказали, а кое-что просто поняла.

…В этой женщине, как и в ее куклах-мотанках, словно переплелись нити – одни древние, другие нонешние, и в этих узлах и узорах скрыта магия, которая порой и привычна, и незаметна, и которую творит каждая женщина. И в этом и сила, и слабость. Нам-то, мужчинам, верующим в паровозики и машинки, порой и досадно смешны эти безликие куколки. Но проходит время, и не до смеху становится, и словно чувствуешь чью-то длань – ласковую и заботливую, словно тряпочную. И от этого как-то проще становится жить на суровой Земле.

Юрий Вязанкин