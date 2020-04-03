Правительство Хабаровского края самоизолировалось от бизнеса

Сергей Мазунин, председатель Хабаровского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» рассказал об отношении власти к региональному бизнес-сообществу.

По словам общественника, несмотря на недовольство чиновников, неделю назад хабаровское отделение «Опоры России» вошло в Межведомственную рабочую группу по мониторингу экономической ситуации в отраслях реального сектора экономики и на рынке труда Хабаровского края в связи с изменением ситуации на мировых рынках и распространением новой коронавирусной инфекции. Но чиновники и теперь отказываются вести диалог с бизнесом и всячески избегают контактов.

- Хотя зампред Правительства края - министр экономического развития края Виктор Калашников занял достаточно жесткую позицию по вхождению в эту группу бизнес-объединений края, комментируя это тем, что власти сами смогут справиться с мерами поддержки для малого бизнеса. Но, я на совещании с губернатором поднял этот вопрос, и он согласовал включение в рабочую группу бизнес-объединений. Прошла неделя и дозвониться до министерств в данный момент практически невозможно. Из штаба нет приглашений на участие в совещаниях, где собственно и решаются вопросы по поддержке бизнеса в столь трудное время, - пишет Мазунин в социальных сетях.

Представитель хабаровского делового сообщества считает, что Правительство края не хочет, чтобы на совещаниях присутствовали бизнес-объединения, за которыми стоят предприниматели края. Но общественники не собираются пускать ситуацию на самотек и не согласны мириться с бюрократическими проволочками.

- Мы направляем наши предложения по мерам поддержки и будем делать срез, какие наши инициативы были приняты, а какие отвергнуты. Ждать месяц для ответа на наши обращения в настоящее время - это не позволительная роскошь. Полное отсутствие взаимодействия и нежелание советоваться по важным вопросам - это на сегодняшний день позиция нашей власти. С таким подходом Правительства нашего края ничего хорошего ждать не следует, - подытожил Сергей Мазунин.