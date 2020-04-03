Кого заморозить решит губернатор

Правительство России поручило регионам самостоятельно принимать решения о замораживании важных объектов. Такое решение принято на заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию.

Речь шла прежде всего о национальных проектах «Жильё и городская среда» и «Безопасные и качественные дороги». Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин попросил всех руководителей регионов внедрять на важных объектах антикризисные меры, чтобы не снижать темпов строительства.

«Вопрос того, нужно ли останавливать стройки, должен решаться непосредственно в регионах. Министерство строительства Российской Федерации совместно с министерством труда сейчас готовят разъяснительную документацию, однако каждый из вас должен решить, на каких строительных объектах в регионе работу останавливать нельзя», – сказал вице-премьер.

Кроме того Хуснуллин заметил, что ряд строительных работ можно делать и удаленно. Например, подготовку градостроительной документации и проектирование объектов.