Модные тренды на маски

Аптеки пусты, защитных масок нет не только в краевом центре, но и, конечно же, в отдаленных от Хабаровска районах. В ходу идут трикотажные маски ручной работы, есть и эксклюзивные модели.

В соцсетях и мессенджерах домашние умельцы стали размещать объявления. Делают маски ручной работы, трикотаж и хлопчатобумажные. Есть разные расцветки и рисунки, многие изделия снабжены клапаном.

Цена масок колеблется от 120 до 150 рублей, изделия пользуются популярностью. Особо привередливые хабаровчане заказывают себе защитные изделия в Петербурге. Там наладили производство эксклюзива: маски со средневековыми и апокалиптическими мотивами.

Городские пижоны теперь могут похвастать чудищами с анжерских шпалер, иллюстрациями памфлетов английского поэта Томаса Деккера и чувственными рисунками Эгона Шиле на своем лице.