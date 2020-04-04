Таксисты начали войну за Бикин

Идет настоящая война конкурентов с использованием жестких и изощренных методов.

Таксисты начали делить Бикин, причем действует хлеще, чем в 1990-е. Бьют машины, угрожают водителям, ведут виртуальные атаки.

Под жесткую раздачу попали таксисты «Максима». Сначала были фиктивные заказы, они шли десятками. Водители, приезжая на вызов, не находили там пассажира, тратя время и топливо.

После этого злоумышленники переключились на автомобили водителей. Действовали хитро, чтобы не попасть под уголовную ответственность. Например, заказывали такси в сервисе, садились на заднее сиденье, как обычные пассажиры, доезжали до адреса. Когда они выходили, водитель проверял салон и обнаруживал, что вся обивка кресел в солидоле. Оказывается, одежда «пассажиров» была специально измазана смазкой,- рассказала пресс-секретарь «Максима» Мария Пухова



Был случай, когда водитель-конкурент разбил машину «Максима» и представил это как ДТП. Кроме того, неизвестные садились в машины нового сервиса и угрожали водителям, обещая их покалечить и разбить автомобиль.

Даже реклама не осталась в стороне, черная и обычная. Автобусники отказывались размещать стикеры «Максима», объясняя это угрозой расправы. А в соцсетях, как это теперь принято, появился вал материалов не в пользу нового такси.

Сейчас сотрудники такси собирают показания очевидцев, чтобы с ними обратиться в полицию.