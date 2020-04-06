Весеннее пробуждение

Созидательная солнечная активность в марте достигла недосягаемой для любой нечисти высоты

Благодаря неотвратимому весеннему пробуждению мы устремляемся к земному счастью, надмирному благу, преодолеваем свои невзгоды, недуги и проблемы. И как должное принимаем, что радость и тягость, юность и старость, грусть и веселье непременно следуют друг за другом. Нынешней зимой их размеренное течение взбаламутил похожий на рогатую мину коронавирус. Его пугающий призрак не иначе проверяет нас на чистоплотность и человечность. Лучшее лекарство от этой пагубы – вселенский разумный свет, издревле почитаемый нашими предками как живая, вечная и бесконечная Русь.

Весьма символично, что «Живая Русь» в фокусе фотовыставки о наших народных праздниках открылась 12 марта в хабаровском Доме творческой интеллигенции. Представленные на ней работы Сергея Макогонова и Игоря Волкова выхватили из людской гущи озаренные и озорные глаза, взрослые и детские лица и осветили ими пятилетнее становление хабаровского содружества русских общин «Хоровод» в кругу его сподвижников и друзей.

Эмоциональную эстафету от этих своеобразных интересных фотохудожников 15 марта подхватил хабаровский зоосад «Приамурский» им. В.П. Сысоева уличным спектаклем о Комоедице-Масленице по мотивам коловратных природных традиций. Благо, что нынешняя хабаровская весна выдалась необыкновенно ранней и резвой. Заместитель директора зоосада Елена Шевченко прямо на улице угостила всех посетителей театрализованного представления гречневой кашей, напоила горячим чайком, а краснобаи и зазывалы тут же щедро попотчевали закличками, забавами, подарками, хороводами, песнями.

Фотовыставка и спектакль стали присказкой, сама же сказка, как водится, сказывалась через неделю, с наступлением поворотного равноденствия. 21 марта на Матвеевской слободе, что недалеко от Хабаровска, обрядовые почести новорожденному Яриле исполнило общественное объединение «Родъ». На следующий день проводы зимней Мары, приход Ярилы и побудку Комы-Медведя масленичными блинами отмечало уже содружество «Хоровод». В самом Хабаровске традиционное место этого события – ТСЖ «Благо» во главе с неутомимым Виталием Сичкарем. С учетом противоэпидемиологических мер устроители Комоедицы-Масленицы обошлись без широкой рекламы. Да, народу собралось меньше обычного, зато само торжество получилось, как никогда, душевным, искренним, ярким. Не нашлось ни одного пассивного зрителя, и по ходу четырехчасового празднества все его участники вместе с ведущими Алексеем Мешалкиным и Ириной Цельник смогли проявить свои таланты, умения, дарования.

Самыми первыми веселого огоньку поддали пестрые на лицо и острые на словцо скоморохи, они же студенты Хабаровского института культуры – Влада Ляшкевич, Сергей Заварзин, Катарина Лебедева. Вслед за ними обаяли собравшихся женской магией зимы и весны в своих трогающих за душу песнях, кадрилях, чудесных нарядах восхитительные Лида Зайкова, Ярина Денисова, Мария Мазанова, Анна Понкратова, Лариса Зубкова, ансамбль украинской песни «Соловейко» Марины Скороходовой. Воодушевленные ими мужчины откликнулись стенкой на стенку, широким баянным наигрышем осанистого Виктора Леонтьева, озорным рожком «есенистого» Никиты Фролова, медвежьим рыком в моем исполнении, звуковой богатой палитрой Максима Десятникова и уже затемно – огненным жонглированием юношеского квартета во главе с матерым и бывалым Орловым (Хотабычем).

Под стать музыкальной вокальной пище с хорошим творческим вкусом оказались и рукотворные лакомства от Сергея Суровцева, казака Ивана, фирмы «Тугурочка», Сергея Авраменко. Здоровый дух, живое питание, ноль вредных привычек и никакого коронавируса!

С этим настроением душевно приподнятые почитатели Комоедицы-Масленицы без обид и печали испепелили зимнее чучело, разбудили медведя, предали сожжению непобедимое солнечное колесо. Выражаясь словами ведущего Алексея, помогли солнышку набрать силушку для торжества жизни, а самим себе ощутить общинное праздничное единение с небесным Родом и Русской землей. До свиданья, весеннее равноденствие! До следующих долгожданных встреч!

Виктор Марьясин