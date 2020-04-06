Ритуальные принадлежности объявили товарами первой необходимости

На заседании краевого штаба по борьбе с коронавирусом ритуальные принадлежности решено считать товарами первой необходимости.

Список товаров первой необходимости кроме ритуальных принадлежностей пополнила хлопчатобумажная ткань и табачные изделия. Теперь все это должны обязательно продавать в торговых сетях и магазинах.

В ближайшее время, вероятно, Хабаровский край отрежут от соседних регионов. Сейчас решается вопрос о приостановке пассажирских перевозок. По решению штаба и губернатора вводятся и ограничения на прогулки.

С 4 по 30 апреля жителям края запрещено находиться в рекреационных зонах. Речь, в частности, идет о скверах, парках, городских садах, прудах, озерах, и других местах отдыха. Установлен порядок передвижения жителей края и транспортных средств. Во всех перечисленных в распоряжении случаях при себе необходимо иметь удостоверение личности.

Еще краевые власти проведут ряд встреч с финансовыми организациями, в ходе которых обсудят механизмы социальных кредитных программ. Речь идет об отсрочке по кредитным платежам, беспроцентных кредитных линиях на выдачу зарплат сотрудникам.

В Хабаровском крае по состоянию на 4 апреля было 10 заразившихся коронавирусом, погибших нет. У соседей в Приморье — один больной умер, заразившихся — 7 человек. За сутки в России зарегистрировано 582 новых случая коронавирусной инфекции.