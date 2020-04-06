Хабаровские энергетики не простят долгов

Сейчас действует лишь мораторий на начисление штрафов по просроченным платежам, прежние задолженности будут активно взыскиваться, сообщила официальный представитель ПАО ДЭК «Хабаровскэнергосбыт» Наталья Яновская.

С 1 апреля энергетики отменили штрафы на просроченные платежи за электричество, горячую воду и отопление. Решение обратной силы не имеет. Накопившиеся ранее пени будут учтены в квитанциях.

«Мораторий рассчитан в большей степени на категорию граждан, не имеющих возможности дистанционной оплаты услуг, а также клиентов, где кассы ПАО «ДЭК» являются единственным способом внесения денежных средств. При этом пени, рассчитанные ранее на уже сложившуюся задолженность, будут предъявляться в счетах на коммунальные услуги. Штрафные санкции временно не будут начисляться клиентам, получающим счета от ПАО «ДЭК» на услуги электроснабжения, а также горячего водоснабжения и теплоснабжения», — говорится в сообщении поставщика услуг.

Вместе с тем, энергетики не намерены отказываться от прежних долгов. Их взыскание будет продолжаться. Ранее для этого привлекали судебных приставов, арестовывали счета и имущество. Как этот механизм будет реализован во время самоизоляции и пандемии, в документе Энергосбыта не уточняется.