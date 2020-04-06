Хабаровский край и вирус: накануне катастрофы

Люди в панике, власти почти безмолвствуют. Коронавирус отъедает все новые и новые ресурсы: сбережения, зарплаты и вялую, хоть некогда доступную медицинскую помощь.

Официально и документально

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, говоря о ситуации с коронавирусом назвал Хабаровский край «худшим местом в России». Мы получили крайне опасное клеймо. Почему. Вот выдержки из текущих хроник: в период, когда инфекция уже вовсю гуляла по краю федеральный Роспотребнадзор указал местной, нашей с вами краевой власти во главе с Сергеем Фургалом на полное и безоговорочное бездействие. Из 12 тест-систем не была задействована ни одна, не было ни одного исследования.

С этим пофигизмом пугающе вяжется статистика краевого минздрава. «большинство из заболевших заразились коронавирусом нового типа на территории Хабаровского края». Констатируем и дальше пикируем. Опять же по информации полпредства меньше всего создано больничных палат (койко-мест) для заболевших коронавирусом. Добавьте сюда полное отсутствие защитных масок в аптеках, а часто и элементарных антисептиков.

Отвлечемся на «народные новости», те, что люди пишут Фургалу под его постами в сети Инстаграм. Официальная статистика часто лукавит, и по телевизору и действующих социальных вулканах не расскажут.

«В женских консультациях нет элементарного мыла», «в районе им. Полины Осипенко до ближайшей клиники, где могут сделать хоть какие-то исследования немеряное число километров», «санавиация отказалась эвакуировать больного из отдаленного района, сослались на карантин, человек умер» - это все из Инстаграма Фургала. Люди отчаялись.

И помощи ждать почти неоткуда. Дозвониться до «горячей линии» краевого минздрава — тот еще квест. Направляют в «медицину катастроф», там дают телефон местного роспотребнадзора, последние отвечают - в выходные дни не работаем, приходите завтра.

«Сергей, вот дела получаются, позвонил по вашему совету в правительство края, четких указаний нет, все голословно, звоните говорят в роспотребнадзор мы не при делах и дали телефоны, звоню в роспотреб а они ссылаются на правительство Хаб края, мы говорят постановления не выписываем. Они говорят все нормативные акты выписывают правительство края им звоните и они не на карантине, а на выходных. И что же мы имеем, все друг на друга пытаются переложить ответственность и запугивание со стороны полиции», - жалуется Фургалу один из пользователей.

Люди остались с бедой один на один, не получая ответов от действующей власти, не видя никакой надежды и поддержки. Где брать маски, если их не хватает даже врачам, где брать дезорастворы. Где в конце концов уборщицы, которые должны мыть подъезды жилых домов ежедневно, а те сухие. И Комсомольск и Хабаровск стучатся к губернатору в соцсеть, не зная, куда еще обращаться. Потому что нет не только ресурсов, но и внятной информации.

Не менее важное — где брать деньги на жизнь, чем платить кредиты, что будет с ипотекой, как бизнесменам рассчитаться по аренде и с сотрудниками. Коллапс в медицине накладывается на экономический ступор, болезнь и обнищание. Катастрофа. И люди — сами по себе и сами за себя. Сейчас официальный ответ хабаровской власти почти один: все будет, но потом, вы держитесь. Жалуются и сотрудники медицинских учреждений, они остались не защищены.

«Я работаю в 10-й горбольнице, на данный момент в ней развернули госпиталь, остались работать единицы! Большинство, можно сказать, пнули под зад на неопределённый срок. Кто пошёл на больничный, кто в отпуск. Что будет дальше и как быть никто не знает! У всех дети! На что жить?» И правда, на что? Вполне очевидно, губернатор тут не помощник, он сам не знает. Выживут только «жирные» бюджетники, то бишь чиновники. Они себя точно без зарплат и лекарств не оставят.

Преамбула не вдруг

Торопиться с медициной надо было много раньше, когда, например губернатор приехал в одну из районных больниц и увидел гнилые стены. Или когда Павел Харитонов, главврач противотуберкулезной больницы говорил о том, что с легочными делами в крае — швах. Уже тогда доктора кричали караул.

Туберкулез, одна из опасных легочных инфекций чувствовала себя вольготно в крае и мы по «тубику» опережали Россию почти в два раза. В том числе и оттого, что на клиники и лечение у нас пробор с прибором, оттого что «В Хабаровском крае низкий уровень жизни, поэтому заболеваемость туберкулезом выше, чем в других регионах. Очень влияет миграция населения». Это я цитирую местный ресурс ДВХАБ. А еще то, что «филиал Советско-Гаванского диспансера относится к Комсомольской больнице. У них нет своей лаборатории, чтобы сдать анализы, приходится ждать несколько дней. В итоге люди лечатся годами, теряют работу, семью, друзей. Из-за этого многие все бросают и уезжают домой в районы, где становятся ходячими бомбами замедленного действия».

Беда с туберкулезом вылезла в июле прошлого года, когда Фургал активно губернаторствовал и «активно» решил взяться за медицину. К туберкулезу теперь добавился коронавирус. Если пожар не тушили тогда, не тушат его и сейчас. Вот поэтому и мест не хватает в больничных палатах, поэтому и тесты не делаются.

Это полная потеря контроля и управления в регионе. Экзамен по ЧС Фургал не выдержал, мы вплотную подошли к катастрофе, если не сами её вырастили.

Александр Безденежных