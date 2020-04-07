Дежурные детсадовские группы начали работу в разных районах краевого центра

По информации пресс-службы городской администрации в Хабаровске открылись дежурные группы в четырех детских садах. Дошкольные заведения рассчитаны на 600 человек, в каждом учреждении будут находиться по 150 детей.

Это решение мэрии позволит родителям, которые вынуждены работать во время общего карантина, не брать вынужденные отгулы и не тратить деньги на няню.

«Все детские сады Хабаровска ввиду пандемии COVID-19 закрыты, однако в минувшую пятницу мы вышли к министерству образования и науки правительства Хабаровского края с предложением о том, чтобы оставить в рабочем состоянии четыре дежурные группы в хабаровских садиках. Губернатор принял решение, которым закрепил создание при четырех детсадах нашего города групп, готовых принять детей, чьи родители заняты на непрерывных производствах или на предприятиях системы жизнеобеспечения города», — рассказала и.о. начальника городского управления образования Татьяна Матвеенкова.

Сады работают по следующим адресам:

В Центральном районе – детский сад №184 по улице Служебной,9; В Южном микрорайоне – детсад №163 по улице Краснореченской,50; в Северном микрорайоне — ДОУ №20 по улице Шелеста,75а; в Железнодорожном районе группа сформирована в садике №196 по улице Георгиевской, 35.

В каждой группе есть врач, воспитатель, няня и уборщица, проводящая санобработку. Родителям необходимо предоставить в дошкольное учреждение справку о здоровье ребенка. Берется она в поликлинике по месту жительства.

«Что касается медсправок. Если ребенок посетил свой садик в последний раз 27 марта (когда вся страна ушла на вынужденные выходные), то такую справку мы с родителей не требуем, так как еще не истек срок разрешенного непосещения ребенком садика без медицинского документа. А вот на детей, которые перестали посещать садики еще до 27 марта, такие бумаги нужно предъявлять обязательно. Впрочем, одним только справкам мы не доверяем: все дети проходят обязательные утренние фильтры в самих садиках, так что ни один ребенок, имеющий какие-либо отклонения в самочувствии, в группу допущен не будет», — подчеркнула Матвеенкова.

В случае необходимости детсады смогут начать работу в полном объеме. В первый день хабаровчане рискнули привести в дежурные группы всего шесть детей.