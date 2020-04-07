Без пени смогут жить хабаровчане

Правительство России приняло решение не отключать коммунальные услуги тем, кто задолжал по счетам за ЖКХ и заморозить пени и штрафы.

Пени и штрафы за услуги ЖКХ попали под правительственный мораторий. Такое заявление сделал на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Для всех жителей нашей страны независимо от их доходов мы введём временный мораторий на начисление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги – газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию, вывоз бытовых отходов. Коммунальные услуги за долги отключать не будут», — рассказал премьер.

Такой льготный период продлится с момента опубликования постановления и до 1 января 2021 года. Кроме того, эти месяцы будут исключены и из расчёта межповерочного интервала для приборов учёта.

Малоимущим, семьям с низкими доходами разрешат получать субсидии на жилье без подтверждающих документов. Продлить льготы можно будет до 1 октября 2020 года, новое правило будет действовать полгода.