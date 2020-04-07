Военной зачистки ждут улицы Хабаровска

Мэрия краевого центра обратилась в Восточный военный округ с просьбой о помощи. Для обеззараживания дорог и тротуаров необходимо привлекать войска химзащиты.

Пока муниципалитеты ведут санитарную обработку улиц своими силами. В ход идет хлорсодержащий раствор. Чиновники утверждают, что распыляемая жидкость безопасна для людей, растений и животных.

«Работы велись силами муниципальных предприятий, с использованием поливомоечных машин и вручную, однако дополнительные подготовленные специалисты, мощности и спецоборудование, которым располагает армия, нам очень нужны. В связи с этим командующему Восточным военным округом нами направлено обращение с просьбой помочь обеззаразить город. Приданные военные силы, если таковые появятся, будем использовать наравне со своими: сейчас на санобработку улиц готовы выйти 9 из 12 муниципальных автомашин», — рассказал на заседании городского оперативного штаба заммэра Хабаровска Александр Андрюшин.

Но если в Хабаровске к хлорке вопросов не возникло, то в Комсомольске-на-Амуре в мэрию поступали многочисленные жалобы на резкий запах. Страдали аллергики и люди с чувствительным обонянием. Пришлось даже созывать заседание городского штаба, чтобы принять решение о снижении концентрации хлорки в растворе.

Вместе с тем, санитарная обработка в городах ведется лишь снаружи, на улицах. Управляющие компании не справляются с обработкой подъездов, сотни домов во всем крае пока так и остаются без обеззараживания.

Меры административного воздействия в отношении управляющих компаний к видимым результатам не привели.