Дизайнерская маска или дизайнерский противогаз

Хабаровские ателье стали шить дизайнерские медицинские маски. Заказы приходят как от частных лиц, так и от руководителей предприятий. «Личины» продают по цене от 60 рублей. Все зависит от материала. Если вы человек неприхотливый, то «наротник» сделают марлевым. Если вы китайский мандарин – не исключено, что шелковым.

Владельцы ателье, впрочем, не сильно обогащаются на масках. Наценка составляет процентов 20-25. Шьют их вручную, а дело это не быстрое. Плюс сотрудники отвлекаются от других заказов. В общем, растиражированный в социальных сетях образ гламурного портного, потягивающего кьянти на Сейшельских островах, сильно преувеличен.

Скорее, наоборот, пошив бактериезащитников – больше труд благотворительный и филантропный. Но собственники мастерских подчеркивают, что если городу нужны маски, они будут их изготавливать, несмотря ни на что!

При пошиве медизделий учитываются все пожелания заказчиков. Например, некоторые просят сделать внутри марлевого респиратора кармашек. Туда клиенты заливают пихтовое масло. Ну, знаете, как чумные доктора в Средневековье делали? Мастерились для них специальные прорезиненные костюмы и маски в виде птичьего клюва. В полость клюва клали ароматные лекарственные травы. Вот типа того…

Сотрудники ГИБДД просят шить маски с изображением либо полосатого жезла, либо с аббревиатурой своего ведомства. Члены партии ЛДПР заказывают губоприкрыватели либо с портретом Сергея Фургала, либо с портретом Владимира Жириновского (рядом с Фургалом), либо свои собственные фото. Разумеется, вместе с Фургалом. А вот у коммунистов более консервативные взгляды: маски у них красного цвета или с рисунком серпа и молота. Кроме совсем молодых сторонников КПРФ – у тех на маски нанесена фотография Николая Платошкина (кидающего камень в Фургала).

Владельцы ателье также изготавливают на заказ и противогазы. Здесь, разумеется, технология сложнее. Стоят такие изделия дороже. Но каждый респиратор – настоящее произведение искусства. И на любой вкус и цвет. Не хочешь дышать фосгеном? Пожалуйста. Неприятен иприт? Пожалуйста! Зарин горьковат и вызывает слезы? Не беда, плати деньги, напяливай наголовник «от кутюр» и иди гулять хоть в Чернобыль, хоть в химический арсенал!

Готовы собственники мастерских осваивать и другие резиновые изделия. Тут все зависит от того, с чем именно столкнется наша страна: эпидемия, Евровидение, поправки в Конституцию, неважно. Новое поколение захочет перемен? Резина не только «от», она еще и «для» — такое кредо у предпринимателей.

Андрей Канев