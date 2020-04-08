В Хабаровском крае говорят об эффективной борьбе с COVID-19

85-летнего жителя Хабаровска, вернувшегося из Канады в конце марта, госпитализировали с подозрением на коронавирус. В больницу его поместили 6 апреля, сегодня утром тест подтвердил наличие у него COVID-19.

Стоит отметить, что, несмотря на преклонный возраст, свое свободное время до помещения в больницу мужчина проводил достаточно активно. Неважное самочувствие не мешало ему регулярно спускаться с последнего этажа «хрущевки», в которой он проживает, к крыльцу. Беседовать там с соседями, дышать в воздухом. Так продолжалось до тех пор, пока состояние пенсионера не обострилось. В итоге, его увезла карета скорой помощи, подъезд продезинфицировали и закрыли на двухнедельный карантин, жильцам запретили выходить на улицу.

Между тем, супруга заболевшего коронавирусом хабаровчанина, сидеть сложа руки не могла. Ей хотелось выйти в подъезд, на воздух, в магазин. Собственно, в магазине ее заприметили люди, которые знали, что супруг пожилой дамы попал в больницу. И стали бить тревогу.

Понять пенсионерку, пожалуй, можно. Ей более 80 лет, по утверждению соседей, в силу возрастных особенностей она не всегда способна остро реагировать на ситуацию. Необъяснимой остается позиция чиновников, ответственных за противодействие распространению эпидемии в Хабаровском крае. Как можно было допустить, что граждане, находящиеся в особой группе риска, вернувшиеся из зарубежной поездки, да еще и обращавшиеся к медицинским специалистам по поводу плохого самочувствия, не были, как минимум, своевременно помещены на обсервацию? Почему они не находились под постоянным и эффективным контролем?

Также непонятна судьба тех людей, которые находились в зоне возможного контакта с зараженным пенсионером. Жильцы подъезда и их постоянные гости уже сдали анализы на коронавирус. На вопрос о том, когда будут известны их результаты, медицинские специалисты, производившие забор, заявляют: ждите через неделю! Однако где гарантия, что, к примеру, голод не вытолкнет закрытых на карантин хабаровчан из их квартир в окрестные магазины?

А пока суд да дело, СМИ и паблики, поддерживающие действующего губернатора края Сергея Фургала, трезвонят о том, что край занимает лидирующие позиции в стране по противодействию коронавирусу. Ссылаясь при этом на рейтинг, составленный на основе цитируемости в местных, опять же прогубернаторских, СМИ. Наверное, таким образом край готовится к предстоящей сегодня вечером он-лайн встрече президента РФ с главами регионов.