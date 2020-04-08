Пять новых больных в Хабкрае — хорошо, но не очень

В Телеграм-канале, освещающем деятельность правительства Хабаровского края, появление новых заразившихся названо «не очень хорошей новостью».

Российский Роспотребнадзор официально признал, что в Хабаровском крае пять новых случаев коронавирусной инфекции. Теперь в регионе 16 заболевших. Два человека, по сообщению портала правительства края, привезли вирус из Японии, трое — заразились у нас. И это, по мнению чиновников, новость хорошая, но не очень.

Сейчас в инфекционном госпитале в Хабаровске на лечении находятся 13 человек, один из них подключен к аппарату ИВЛ. Выздоровевших — трое.

Регион готов обеспечить больничными койками 658 человек, все диагнозы приходится подтверждать в Новосибирске. Каждый в лабораториях края анализируют до 900-сот проб на коронавирус.