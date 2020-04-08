Коронавирус в Хабаровске: первая смерть

В инфекционном госпитале скончалась 77-летняя жительница краевого центра, об этом сообщил минздрав Хабаровского края в своем аккаунте в сети Инстаграм.

Заболевшая была в контакте с человеком, приехавшим из Испании.

«Пациентка страдала множественными хроническими заболеваниями (ишемическая болезнь сердца, стентирование коронарных артерий, сахарный диабет, онкопатология); находилась в краевом инфекционном госпитале с 30 марта с двусторонней пневмонией тяжелого течения; получала необходимое лечение, включая ИВЛ, согласованное с профильным федеральным научно исследовательским центром», — говорится в официальном сообщении минздрава.

Напомним, что сейчас в Хабаровском крае выявлено 16 случаев коронавирусной инфекции, три человека выздоровели, двое находятся в тяжелом состоянии.