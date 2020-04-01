Гороскоп 8 - 15 апреля: Сам себе враг

Карта недели – «Убирайся»

Посвятите текущую неделю «генеральной уборке». Избавьтесь от ненужных связей, пустых надежд, лишних иллюзий… Постарайтесь не тосковать и не страдать, отпуская. Уже ближе к следующей неделе обязательно придут приятные моменты.

Овен – «Совершенно секретно»

Новые ощущения адреналина и драйва. Почувствуете себя в шкуре спецагента. Дело в той информации, которую вы получите. Ее мудрое использование откроет перед вами новые перспективы. Однако не забывайте о самореализации, для достижения полной гармонии с собой делайте то, во что верите.

Телец – «Силы в дело»

Эмоции - главный враг, настройте домашних на спокойствие и внутреннюю гармонию. Деструктивное поведение способно подорвать мир в семье и браке, осложнить быт, создать проблемы с жильем, бизнесом. Но эмоции станут отличным мотиватором, если тратить силы не на борьбу с людьми и обстоятельствами, а на путь к цели.

Близнецы – «Не по плану»

Неделя привнесет элемент форс-мажора. Возможны технические и финансовые затруднения, может быть затронута тема налогов, штрафов, страховки. В связи с непредсказуемым характером событий карты рекомендуют не тратить энергию на ненужную суету.



Рак – «В движении»

Почувствуете себя в сотни раз увереннее, чем раньше, при условии, что не спасуете перед трудностями. Карты рекомендуют не останавливаться на середине пути, так как шансы на конечный успех достаточно велики. Ну а если вы инертны, пассивны, вами владеет страх, сейчас самое удачное время для преодоления внутреннего барьера.

Лев – «Рискуй»

Соглашайтесь на любые авантюры. На что именно бросить силы, вам подскажет обстановка. Вашему вниманию может быть предложена сложная игра с высокими ставками. Непредвиденный поворот событий - на пользу, он позволит сделать значительный рывок вперед.

Дева – «Не нагнетай»

Вы внутренне готовы к испытанию, но карты не советуют выходить при этом за рамки разумного. Настрой на борьбу или приключение поможет справиться с реальной кризисной ситуацией, но нагнетать напряжение намеренно и провоцировать конфликты «на ровном месте» небезопасно.

Весы – «Заложник»

Есть вероятность, что вы окажетесь заложником обстоятельств либо собственной тактики. Задачи и методы решения будет диктовать обстановка. Не исключено, что события примут неожиданный и критичный оборот, потребуют применения целого комплекса полезных умений и навыков.

Скорпион – «Спокойствие»

Неделя станет неожиданной в эмоциональном плане. Вероятна болезненная реакция на агрессию или успех соперника. Постарайтесь не провоцировать обострение ситуации, негативные эмоции только принесут вред вашему делу.

Стрелец – «Положись на себя»

Стоит контролировать свои аппетиты, не полагаться на одно лишь вдохновение и чутье. На этой неделе возможен не только игровой азарт, но и вполне реальные столкновения. Но нежелательно уклоняться от рисков, игнорировать выпады и вызовы. Борьба может идти за жизненно важные ресурсы и ценности, как личные, так и коллективные.

Козерог – «Учись»

Неделя отлично подходит для обучения. Попутно можно открыть новые горизонты. Ну а чтобы не учиться только на своих ошибках, неплохо будет заручиться поддержкой наставника.

Водолей – «Терпение»

Ждет непростая неделя. Чтобы хотя бы на шаг приблизиться к желаемой цели, придется приложить все имеющиеся в запасе силы. Карты советуют запастись терпением и трудиться не покладая рук. Остерегайтесь резких слов и конфликтных ситуаций – такое поведение способно уничтожить все, что вы построите.

Рыбы – «На защите интересов»

Предстоит провести неделю в напряжении, особенно если затронуты жилищные или семейные интересы. Карты призывают к активной позиции, целенаправленным действиям. Пассивность и миролюбие могут быть неуместны.