Сброс китайских химикатов удовлетворит потребность хабаровчан в молибдене





Любой минус можно обратить в плюс. Видимо, такой логикой руководствуется информационный блок, освещающий деятельность губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

28 марта на китайском молибденовом руднике в городе Ичунь провинции Хэйлунцзян произошла крупная авария. В результате переполнения хвостохранилища рудника в реку Ицзими хлынул ядовитый поток, состоящий из молибдена, нефтепродуктов и различных химических соединений. Общий объем отравленных стоков превысил 2,5 миллиона кубометров. Остановить утечку удалось только 31 марта. С тех пор опасные воды лавиной несутся на встречу жителям Хабаровского края. Утром 5 апреля ядовитый поток достиг реки Хулань, которая, в свою очередь, соединяется с Сунгари. Река Сунгари - крупнейший приток Амура. Следовательно буквально на днях у жителей Хабаровского края появится возможность попробовать молибден (и не только) на вкус.

Но краевые власти это, похоже, не пугает. Так, глава краевого комитета по охране окружающей среды Алексей Сабитов уверен, что опасные стоки по дороге в Хабаровск "отфильтруются рекой". А информационные ресурсы, освещающие деятельность губернатора и правительства региона, напоминают, что суточная потребность организма человека в редкоземельном молибдене составляет 45 мкг. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Будем здоровы!