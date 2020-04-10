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Добрыня спешит на помощь хабаровчанам
Хабаровские производители решили поддержать хабаровчан в условиях самоизоляции.
Компания-производитель соков и напитков ООО «Золотой Юг», выпускающая продукцию под брендом «Добрыня Амурский» организовала доставку «до двери» по ценам, которые существенно ниже «магазинных».
Так, соки и нектары различных вкусов стоят 40 рублей;
гранатовый сок – 50 рублей;
морсы с дикоросами – 55 рублей.
Компания также специализируется на так называемых пп-товарах и предлагает хабаровчанам напитки с нулевой калорийностью, без сахара.
Напитки без сахара можно приобрести за 26 рублей;
домашние морсы без калорий – 38 рублей;
и новый продукт Water – вода с клеточным соком сибирской пихты – 55 рублей.
Заказ формируется от 12 единиц продукции. Можно выбрать любые напитки из ассортимента. Курьеры доставят упаковку бесплатно. Телефоны для заказа: 37-32-37; 47-60-96.