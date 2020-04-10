Добрыня спешит на помощь хабаровчанам

Хабаровские производители решили поддержать хабаровчан в условиях самоизоляции.

Компания-производитель соков и напитков ООО «Золотой Юг», выпускающая продукцию под брендом «Добрыня Амурский» организовала доставку «до двери» по ценам, которые существенно ниже «магазинных».

Так, соки и нектары различных вкусов стоят 40 рублей;

гранатовый сок – 50 рублей;

морсы с дикоросами – 55 рублей.

Компания также специализируется на так называемых пп-товарах и предлагает хабаровчанам напитки с нулевой калорийностью, без сахара.

Напитки без сахара можно приобрести за 26 рублей;

домашние морсы без калорий – 38 рублей;

и новый продукт Water – вода с клеточным соком сибирской пихты – 55 рублей.

Заказ формируется от 12 единиц продукции. Можно выбрать любые напитки из ассортимента. Курьеры доставят упаковку бесплатно. Телефоны для заказа: 37-32-37; 47-60-96.