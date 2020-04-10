Образовательная удаленка активно работает в Хабаровском крае

Ученики начальной школы по рекомендации минобра уже ушли на каникулы.

Краевой минобр по договоренности со школами отправил учащихся с 1-го по 3-й класс на досрочные каникулы. Те, кто учится на ступень выше — ученики 4-6 классов — продолжат образовательную удаленную программу еще в течении недели и отправятся отдыхать лишь 20-го апреля. Им необходимо будет сдать тесты.

До 27-го апреля растянется учебный год для учащихся 7-х классов, им тоже нужно будет сдать несколько тестов. А старшие классы пока будут учиться. Их каникулы начнутся в первой половине июня, когда будет проведена итоговая аттестация.

«Уже известно, в этом году ученики 9-х классов будут сдавать только два экзамена, по русскому языку и математике», — заявила на совещании с отделами образования Виктория Хлебникова, исполняющая обязанности министра образования края.

Не исключено, что в отдаленных районах Хабаровского края, куда не добралась коронавирусная инфекция, школы могут начать работу в штатном режиме, то есть, там не будет удаленного обучения. Это касается прежде всего учащихся старших классов.