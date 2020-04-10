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Топ Khv.md: Пенсионеры, дезинфекция и гробы
Обзор новостей «Молодого дальневосточника ХХI век», вызвавших наибольший резонанс за последнюю неделю.
Для наполнения магазинов в Верхнебуреинском районе не хватало вагонов, а действующие стали задерживать. Продукты гнили, не доехав до товарных точек. Как только в пожарном порядке удалось наладить поставки в Верхнебуреинский район, вылезла похожая беда в нескольких поселках по совгаванской ветке.
Местные жители писали о проблеме в «Инстаграм» Сергея Фургала, ибо только так можно худо-бедно достучаться до губернатора. Однако как быть пенсионерам, у которых нет интернета? О трудностях, связанных с продуктами и плохой коммуникацией с главой региона, мы рассказали в заметке «Северные районы Хабаровского края во время пандемии остались без продуктов».
baikalova_el «Мы поверили новому губернатору… Но уже очччееень разочарованы после нашего к нему обращения…».
iartsev_dmitrii «Сам занимаюсь отправкой груза в Ургал и Чегдомын и столкнулся с тем, что в один миг всё встало «колом». Официальная формулировка, из-за чего закрыли «40-й тупик», это типа изношенный подвижной состав и перегруз. Но все и так понимают, что просто тупо убрали конкурентов, которые возили всё годами и по демократичным ценам».
ishkereevandrei «Не волнуйтесь, лес, уголь за бугор идут без перебоев».
charlotte.chapman1992 «Поклонников нынешнего правительства во главе с «народным», все меньше и меньше слышно. Видимо, прозревают».
Хлорные струи
Несколько дней назад краевую столицу начали усиленно обеззараживать. К дезинфекции приступили у железнодорожных ворот, чтобы обезопасить город от завоза вируса извне. Стены здания вокзала, ступени, поручни, скамейки, кустарники, чаши фонтанов подверглись хлорной обработке. Обработали хлоркой даже памятник Ерофею Павловичу. Видео, где облаченные в костюмы химзащиты люди поливают раствором вокзал, набрал большое количество комментариев.
evseenko9357 «После хлорки зелень не растёт, и всё это в итоге в Амур попадёт. Прощай, рыба».
khv.md «@evseenko9357 обещают безопасный раствор для людей, животных и растений. Разбавляют хлор».
oksana.dmitrieva73 «@evseenko9357 «Глупости не говорите, растения прекрасно растут, оно высохнет, и в Амур ни капли не попадёт, а реку [загадили] давно и в большей степени сами жители».
sundiskultra «Толку от этого никакого, так, для галочки сойдёт».
olga_rostovschikova «Что за люди? Вечно чем-то недовольны».
perovp «Благодаря видео узнал о существовании подъёма для инвалидов у нас на вокзале».
Закрыться от бизнеса
Правительство Хабаровского края самоизолировалось от бизнеса – таково мнение членов Хабаровского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Председатель отделения Сергей Мазунин считает, что правительство региона не хочет, чтобы на совещаниях присутствовали бизнес-объединения, за которыми стоят предприниматели края. Но общественники не собираются пускать ситуацию на самотек и не согласны мириться с бюрократическими проволочками.
andreimakarov318 «Путин объявил карантин с сохранением зарплаты, а на самом деле нам говорят: «Не хотите работать – увольняйтесь». Писал на страницу Фургалу, «Губернии», что дальше, ужас. А вы все голосовали за нового губернатора».
yuliabulavchenko «@andreimakarov318 «я тоже четыре дня назад писала на страницу Фургалу, до сих пор ответа жду, [плевать] они хотели на нас».
bezrukova.v.mobile «Да не только Хабаровского края. Тут всё правительство самоизолировалось».
Обувь в «ритуалке»
На заседании краевого штаба по борьбе с коронавирусом ритуальные принадлежности решено считать товарами первой необходимости. Кроме гробов, данный перечень пополнила хлопчатобумажная ткань и табачные изделия. Теперь все это должны обязательно продавать в торговых сетях и магазинах.
Также напомним, что до 30 апреля жителям края запрещено находиться в рекреационных зонах. Речь, в частности, идет о скверах, парках, городских садах, прудах, озерах и других местах отдыха. Установлен порядок передвижения жителей края и транспортных средств. Во всех перечисленных в распоряжении случаях при себе необходимо иметь удостоверение личности.
Еще краевые власти проведут ряд встреч с финансовыми организациями, в ходе которых обсудят механизмы социальных кредитных программ. Речь идет об отсрочке по кредитным платежам, беспроцентных кредитных линиях на выдачу зарплат сотрудникам.
andreimakarov318 «Иметь при себе удостоверение личности — это уже комендантский час, дальше гражданская война».
olichka070707 «Продукты — это хорошо. Ткань? Ну, наверное, если нельзя купить одежду, заворачиваться в рулоны ткани… И обувь мы будем покупать в ритуалке. А чё! Обувные закрыты. А может, в «Леруа» откроют обувной отдел».
olgamar1979 «Ага…все площадки закрыли… На площади «Руси» (56 школа) весь Южный вместе с детьми гуляет…».
ponamarievaanna «Это же специально сделали, чтоб люди передохли и загнались в долги».
Андрей Канев