Топ Khv.md: Пенсионеры, дезинфекция и гробы

Обзор новостей «Молодого дальневосточника ХХI век», вызвавших наибольший резонанс за последнюю неделю.

Для наполнения магазинов в Верхнебуреинском районе не хватало вагонов, а действующие стали задерживать. Продукты гнили, не доехав до товарных точек. Как только в пожарном порядке удалось наладить поставки в Верхнебуреинский район, вылезла похожая беда в нескольких поселках по совгаванской ветке.

Местные жители писали о проблеме в «Инстаграм» Сергея Фургала, ибо только так можно худо-бедно достучаться до губернатора. Однако как быть пенсионерам, у которых нет интернета? О трудностях, связанных с продуктами и плохой коммуникацией с главой региона, мы рассказали в заметке «Северные районы Хабаровского края во время пандемии остались без продуктов».

baikalova_el «Мы поверили новому губернатору… Но уже очччееень разочарованы после нашего к нему обращения…».

iartsev_dmitrii «Сам занимаюсь отправкой груза в Ургал и Чегдомын и столкнулся с тем, что в один миг всё встало «колом». Официальная формулировка, из-за чего закрыли «40-й тупик», это типа изношенный подвижной состав и перегруз. Но все и так понимают, что просто тупо убрали конкурентов, которые возили всё годами и по демократичным ценам».

ishkereevandrei «Не волнуйтесь, лес, уголь за бугор идут без перебоев».

charlotte.chapman1992 «Поклонников нынешнего правительства во главе с «народным», все меньше и меньше слышно. Видимо, прозревают».

Хлорные струи

Несколько дней назад краевую столицу начали усиленно обеззараживать. К дезинфекции приступили у железнодорожных ворот, чтобы обезопасить город от завоза вируса извне. Стены здания вокзала, ступени, поручни, скамейки, кустарники, чаши фонтанов подверглись хлорной обработке. Обработали хлоркой даже памятник Ерофею Павловичу. Видео, где облаченные в костюмы химзащиты люди поливают раствором вокзал, набрал большое количество комментариев.

evseenko9357 «После хлорки зелень не растёт, и всё это в итоге в Амур попадёт. Прощай, рыба».

khv.md «@evseenko9357 обещают безопасный раствор для людей, животных и растений. Разбавляют хлор».

oksana.dmitrieva73 «@evseenko9357 «Глупости не говорите, растения прекрасно растут, оно высохнет, и в Амур ни капли не попадёт, а реку [загадили] давно и в большей степени сами жители».

sundiskultra «Толку от этого никакого, так, для галочки сойдёт».

olga_rostovschikova «Что за люди? Вечно чем-то недовольны».

perovp «Благодаря видео узнал о существовании подъёма для инвалидов у нас на вокзале».

Закрыться от бизнеса

Правительство Хабаровского края самоизолировалось от бизнеса – таково мнение членов Хабаровского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Председатель отделения Сергей Мазунин считает, что правительство региона не хочет, чтобы на совещаниях присутствовали бизнес-объединения, за которыми стоят предприниматели края. Но общественники не собираются пускать ситуацию на самотек и не согласны мириться с бюрократическими проволочками.

andreimakarov318 «Путин объявил карантин с сохранением зарплаты, а на самом деле нам говорят: «Не хотите работать – увольняйтесь». Писал на страницу Фургалу, «Губернии», что дальше, ужас. А вы все голосовали за нового губернатора».

yuliabulavchenko «@andreimakarov318 «я тоже четыре дня назад писала на страницу Фургалу, до сих пор ответа жду, [плевать] они хотели на нас».

bezrukova.v.mobile «Да не только Хабаровского края. Тут всё правительство самоизолировалось».

Обувь в «ритуалке»

На заседании краевого штаба по борьбе с коронавирусом ритуальные принадлежности решено считать товарами первой необходимости. Кроме гробов, данный перечень пополнила хлопчатобумажная ткань и табачные изделия. Теперь все это должны обязательно продавать в торговых сетях и магазинах.

Также напомним, что до 30 апреля жителям края запрещено находиться в рекреационных зонах. Речь, в частности, идет о скверах, парках, городских садах, прудах, озерах и других местах отдыха. Установлен порядок передвижения жителей края и транспортных средств. Во всех перечисленных в распоряжении случаях при себе необходимо иметь удостоверение личности.

Еще краевые власти проведут ряд встреч с финансовыми организациями, в ходе которых обсудят механизмы социальных кредитных программ. Речь идет об отсрочке по кредитным платежам, беспроцентных кредитных линиях на выдачу зарплат сотрудникам.

andreimakarov318 «Иметь при себе удостоверение личности — это уже комендантский час, дальше гражданская война».

olichka070707 «Продукты — это хорошо. Ткань? Ну, наверное, если нельзя купить одежду, заворачиваться в рулоны ткани… И обувь мы будем покупать в ритуалке. А чё! Обувные закрыты. А может, в «Леруа» откроют обувной отдел».

olgamar1979 «Ага…все площадки закрыли… На площади «Руси» (56 школа) весь Южный вместе с детьми гуляет…».

ponamarievaanna «Это же специально сделали, чтоб люди передохли и загнались в долги».

Андрей Канев