Управлять пандемией научились чиновники в Хабкрае

Надзорные органы Хабаровского края и правительство региона считают, что могут управлять распространением коронавирусной инфекцией.

В одном из последних правительственных релизов, где шла о коронавирусной инфекции, появилась ссылка на региональное управление Роспотребнадзора и в контексте была такая фраза: «ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Хабаровском крае управляемая».

Очевидную глупость не удалили даже спустя два дня после публикации, не подумали и не заметили. Выходит — уж коли это официальный портал правительства края — ситуацией с распространением вируса у нас управляют, в том числе в правительстве под руководством Фургала.

Как можно управлять заразой , в каком месте вирусу запрещено будет появляться, а куда следует осесть, в сообщении не уточняется. Также неясно, в какие районы края инфекция, предположительно, уже была распространена. Подробности технологии, скорее всего, последуют.



