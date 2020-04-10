Чистые намерения

О мерзостной обстановке в Краснофлотском районе, точнее, на его периферии, где сточно-фановые воды несколько месяцев через лесопарковую зону поступали в кюветы на улице Осиповская мы недавно писали.

Через полторы недели после публикации попросил проводника, что таскал меня по тамошним полям, еще раз проводить на место. Каюсь, наготове была гневная филиппика, дескать, все пропало, там конь не валялся, никто ничего не делает. Зря я так плохо думал! Невзирая на сложную экономическую обстановку, буйство вирусной заразы, дождь и распутицу, они это сделали. Неизвестными специалистами был прочищен колодец, ликвидированы иные стоки фановых вод. И теперь уже не стоит зловонное марево над оврагом, и в лесопарке дышится легко и приятно. И по дну оврага не бежит зловонная речка-вонючка, а струится, тихо перекатываясь на каменных осыпях, чистый ручеек.

Нет, кое-где, особенно в низинах, еще попахивает. Но как заверил автохтон, к теплому сезону все рассосется. Нет худа без добра. «На этой субстанции молодой орешник так дивно поднимается! А то все тополя, тополя, тополя», - радуется грядущему изобилию мой проводник.

И появятся опять в этом парке и любители шашлыков на свежем воздухе, и дамы с собачками, и мужики с разговорами. Поскачут девицы на резвых конях, и понесутся Иван-царевичи на серых «эндуро», благодать и ляпота наступят. Спасибо вам, мастера!

Эдуард Попов