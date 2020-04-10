В доме, обувшемся в Хабаровске, жертв нет

Срочно эвакуироваться пришлось вечером 9 апреля жителям дома по ул. Зои Космодемьянской. В подвале, где раньше была котельная, рассыпалась одна из опор, в доме начали рушиться стены и прогибаться полы.

Люди, бросив все, выбежали на улицу. Случилось ЧП в в восемь вечера, по ветхому зданию пошли трещины. После звонка в городскую единую диспетчерскую в доме отключили от коммуникаций, вход в барак перекрыли. Людей временно разместили в квартирах маневренного фонда, пострадавших, как стало понятно из сообщения мэрии Хабаровска, нет.

« Двухэтажный одноподъездный кирпичный жилой дом №22 по улице Зои Космодемьянской 1953 года постройки. Дважды городская межведомственная комиссия признавала его аварийным – в 2017 и 2018 годах, однако жители, не желая покидать насиженные места, обжаловали решения комиссии в суде. Суд принимал сторону хабаровчан и аннулировал аварийный статус. Теперь, когда дело дошло практически до ЧС, здание будет снова обследовано и, несомненно, признано аварийным уже в третий раз. В нем располагаются 16 жилых помещений, 10 из которых принадлежат собственникам, а 6 — в социальном найме», — цитата из официального сообщения мэрии.

Сегодня мэр Хабаровска Сергей Кравчук дал поручение в короткие сроки подготовить документацию по дому, признать его аварийным и разрушить. Чиновники будут действовать, скорее всего, в рамках режима чрезвычайных ситуаций.

«Нужно срочно готовить документы и признавать эту ситуацию чрезвычайной. Спасателей прошу помочь жильцам забрать из дома имущество, так как эвакуировались они с пустыми руками. Но сделать это нужно с предельной осторожностью, предварительно просчитав все риски. Если же вывезти технику и вещи не представится возможным, будем составлять описи и помогать хабаровчанам с компенсацией утраченного. Городскому управлению дорог и внешнего благоустройства поручаю полностью отрезать доступ к этому дому – огородить территорию, так как нахождение здесь опасно. Подключите к работам управляющую компанию и правоохранительные органы, чтобы обеспечили охрану», — заявил Кравчук.

Сергей Кравчук распорядился завершить работы на аварийном объекте за 2-3 дня, а людей обеспечить продуктами, одеждой и средствами гигиены.