Доступные булки

В Хабаровском крае готовы рассмотреть изменения в региональный закон по оказанию помощи пекарням, которые находятся зонах децентрализованного энергоснабжения.

Планируется, что производителям будут возмещать часть затрат на топливо, электроэнергию и доставку муки. С такой инициативой выступил депутат Государственной думы РФ от Хабаровского края Борис Гладких.

Гладких заявил, что побывал в районах Хабаровского края, где есть локальные объекты электроэнергетики. Там цена колеблется от 29 до 40 рублей за киловатт. В таких условиях себестоимость хлебных изделий возрастает в разы. Некоторые пекарни уже начали закрываться.

- В прошлые годы на территории края был определенный вид поддержки для пекарен, расположенных в районах с локальной энергетикой. Обращение о поддержке хлебопечения, отправил в Правительство Хабаровского края. В результате Министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края предложило ввести механизм, направленный на сохранение производства и стабилизацию цен на хлеб путем возмещения затрат пекарен, расположенных в зонах децентрализованного энергоснабжения, на топливо и электроэнергию и доставку муки. Уже подготовлены предложения по внесению изменений в Закон Хабаровского края «О развитии малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае», — рассказал депутат Госдумы Борис Гладких.