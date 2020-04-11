Антивирусный план: Хабаровск попал в "десятку"

Хабаровск вошел в топ-10 городов, где, с точки зрения экспертов, противостояние вирусу ведется на высоком уровне, сообщает ТАСС.

Кроме муниципальных властей Хабаровска также в десятке — управленцы Уфы, Ставрополя, Томска, Екатеринбурга и еще пяти административных центров российских регионов. Рейтинг составили эксперты департамента политологии и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ совместно с Центром развития политического капитала.

Для анализа эксперты выделили более 20 параметров, в том числе: обеспечение работы городских горячих линий по оказанию консультативной помощи, поддержка бизнеса, медицинских работников, пожилых людей, привлечение общественности к мониторингу и контролю принятых мер, дезинфекция помещений и общественных пространств.

В Хабаровске обеззараживание улиц, остановок транспорта и зданий ведут спасатели МЧС. Бойцы используют четыре автомобиля, каждый емкостью 2700 литров. Обработка ведется хлорсодержащим раствором, безопасным для людей, животных и растений.

«Как только в автоцистернах закончится раствор, они двинутся на дозаправку, после чего вновь вернутся на линию. Остановки спасатели будут опрыскивать каждый день — до тех пор, пока эпидемиологическая обстановка в городе не нормализуется. Санобработке подвергаются не только остановки, но и сам общественный транспорт: трижды в день в салонах трамваев, троллейбусов и автобусов проводится обеззараживание поручней, сидений, дверей – всех поверхностей, с которыми соприкасаются пассажиры», — рассказал начальник городского управления транспорта Владимир Ощановский.

Сегодня в Хабаровске борьбу с вирусом начнут военные. В город по просьбе мэра Сергея Кравчука прибыл отряд войск РХБЗ и восемь единиц спецтехники. Приказ об этом дал командущий ВВО генерал-лейтенант Геннадий Жидко.

Обработку территории военные химики начнут с 10-й горбольницы, на очереди — другие медицинские учреждения и социальные объекты.