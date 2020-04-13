Как возвращали дальневосточников из Сеула

С начала апреля в Сеульском Инчхоне застряли сотни дальневосточников, возвращавшихся из разных стран. Почти две недели они провели в транзитной зоне, к из возвращению на Родину подключились сразу три губернатора — Приморья, Сахалина и Хабаровского края.

Открытое небо и...

12-го апреля завершилась многодневная эпопея для сотен хабаровчан и жителей соседних регионов, оказавшихся между двумя странами. Они не могли вылететь в Россию из Сеула, поселились в зоне транзитных пассажиров. Пандемия и неразбериха — такое в мире бывает, с эвакуацией возникла задержка. Люди записывали видеообращения, рассказывали о крайне некомфортной жизни транзитчиков. Но правительству России и регионам необходимо было отладить механизмы возвращения сограждан на Родину.

В воскресенье, наконец, два рейса «Авроры» вывезли людей двумя рейсами во Владивосток и Хабаровск. Группы туристов — пестрые, есть и те, кто летел домой, а есть и те, кто в Приморье и в Хабаровском крае будет какое-то время находиться в обсервации. До особого распоряжения.

«Коренные» жители регионов будут обязаны пройти двухнедельный домашний карантин, им заплатят по больничным листам. Их спасением, то есть, возвращением в Россию занимались три дальневосточных губернатора: главы Сахалинской области, Приморья и наш — Сергей Фургал.

По умолчанию так и должно быть, это аппаратная работа — помогать людям в крайне сложной ситуации, когда в транзитной зоне и дети и старики в том числе. Губернатор Сахалина Лимаренко и приморский глава Кожемяко сделали всё как положено. Первыми отправили письма в Москву, с просьбой поручить Росавиации дать добро на перевозку людей из Сеула в дальневосточные аэропорты.

Сергей Фургал тоже написал Сергею Собянину, руководителю рабочей группы Госсовета по противодействию коронавирусу. Просьба — «открыть небо» и оказать содействие в эвакуации россиян из Кореи.

…открытые СМИ

В распоряжении редакции есть копия письма приморского губернатора Собянину с просьбой помочь в эвакуации жителей российского Дальнего Востока из Сеула. Письмо датировано четвертым апреля. Напомню, писем было три. И тут появился крохотный нюанс, он позволяет понять, с каким «сопровождением» вернулись хабаровчане домой.

Так вышло, что в информационном поле возникло много больше сообщений об активности Сергея Фургала. Было, что «губернатор Хабаровского края вызволяет людей из Сеула», «Хабаровский край просит открыть небо» и «Сергей Фургал обратился в Госсовет, чтобы помочь туристам вернуться». Был даже анонс в новостных лентах, что самолет прилетит в Хабаровск и только.

Фоном шло в телеграм-каналах и то, что, якобы Сергей Фургал первым написал письмо Собянину, хотя, судя по нашим данным, первые просьбы были от Сахалина и Приморья.

Это, конечно же, мелочь, косвенно говорящая о том, что случилось некое перетягивание регионального одеяла в сторону Хабаровского края. А может, этого не было вовсе и мне и поисковому сервису Google показалось.

На самом же деле — главная новость в том, что люди после стольких мытарств вернулись на родину. И, будем надеяться, «корону» у них не подтвердят.

Александр Безденежных