Продовольственные наборы получат 14 тысяч хабаровских учеников

Мэрия Хабаровска уведомила учебные заведения, что продовольственные пайки для школьников необходимо раздать на следующей неделе.

«Воспользоваться помощью смогут около 14 тысяч учеников – это те, кто в течение учебного года получал бесплатное питание в общеобразовательных учреждениях. В их числе – дети из многодетных и малообеспеченных семей, имеющие ограниченные возможности здоровья, находящиеся в социально опасном положении и посещающие группы продленного дня. Снабжать продовольствием школьников будут до 31 мая», — рассказала и.о. начальника городского отдела образования Татьяна Матвеенкова.

Чтобы получить набор, родителям необходимо будет прийти в школу и написать заявление. Для выдачи пайков будет составлен специальный график, его сделают руководители учебных заведений. Как ранее говорили в краевом минобре, составы продуктовых корзин будут опубликованы на сайтах отделов образований и учебных заведений.

В составе проднаборов — гречка, рис, мясные и рыбные консервы, соки, печенье, молоко. Один паек рассчитан на пять дней. Планируется, что родители получат сразу два набора.

Деньги на еду во время коронавируса выделили федеральный центр и муниципальный бюджет. Стоимость сухпайков — 30 млн рублей.