11 новых случаев COVID-19 зафиксировали в Хабаровском крае

По данным краевого минздрава заболевшие выявлены в Хабаровске, Ульчском и Бикинском районах.

Минздрав Хабаровского края сегодня в своем аккаунте в сети Инстаграм сообщил, что в регионе вирус обнаружен еще у 11-ти человек. По данным на 12 апреля заболевших было 29, погибли двое.