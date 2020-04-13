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11 новых случаев COVID-19 зафиксировали в Хабаровском крае
По данным краевого минздрава заболевшие выявлены в Хабаровске, Ульчском и Бикинском районах.
Минздрав Хабаровского края сегодня в своем аккаунте в сети Инстаграм сообщил, что в регионе вирус обнаружен еще у 11-ти человек. По данным на 12 апреля заболевших было 29, погибли двое.
«Среди заболевших 2 пациента старше 65 лет, из них один старше 80 лет; 2 человека 45-65 лет; 7 пациентов 18-45 лет. Один из пациентов выявлен в 301 окружном военном госпитале. Заболевшие выявлены в городе Хабаровске, Ульчском и Бикинском районах. Все новые пациенты выявлены как контактные с ранее установленными больными и находились в изоляции. Тяжелых пациентов среди вновь выявленных нет. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование», — сообщает минздрав Хабаровского края